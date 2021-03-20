https://ria.ru/20210320/chernyavskiy-1602159036.html

СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля

СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля

Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T22:21

2021-03-20T22:21

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культура

россия

актеры

театр сатиры (москва)

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники.Собеседник телеканала уточнил, что актер жаловался на головную боль и высокое давление. Медики подключили его к аппарату ЭКГ и приняли решение о госпитализации на основе полученных данных, добавил источник.Отмечается, что бригада врачей оказала артисту первую помощь прямо в гримерке. Согласно афише, в это время на сцене театра шел спектакль, в котором Чернявский должен был принимать участие.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, актеры, театр сатиры (москва), общество