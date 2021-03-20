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СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля
СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля
Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T22:21
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культура
россия
актеры
театр сатиры (москва)
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники.Собеседник телеканала уточнил, что актер жаловался на головную боль и высокое давление. Медики подключили его к аппарату ЭКГ и приняли решение о госпитализации на основе полученных данных, добавил источник.Отмечается, что бригада врачей оказала артисту первую помощь прямо в гримерке. Согласно афише, в это время на сцене театра шел спектакль, в котором Чернявский должен был принимать участие.
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россия, актеры, театр сатиры (москва), общество

СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля

22:21 20.03.2021 (обновлено: 23:06 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники.
Собеседник телеканала уточнил, что актер жаловался на головную боль и высокое давление. Медики подключили его к аппарату ЭКГ и приняли решение о госпитализации на основе полученных данных, добавил источник.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Чернявский и Федор Добронравов на генеральном прогоне спектакля по рассказам Василия Шукшина "Чудики"
Александр Чернявский и Федор Добронравов на генеральном прогоне спектакля по рассказам Василия Шукшина Чудики - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Чернявский и Федор Добронравов на генеральном прогоне спектакля по рассказам Василия Шукшина "Чудики"
Отмечается, что бригада врачей оказала артисту первую помощь прямо в гримерке. Согласно афише, в это время на сцене театра шел спектакль, в котором Чернявский должен был принимать участие.
 
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