https://ria.ru/20210320/chernyavskiy-1602159036.html
СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля
СМИ: актера Чернявского госпитализировали во время спектакля
Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T22:21
2021-03-20T22:21
2021-03-20T23:06
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российского актера Александра Чернявского госпитализировали во время спектакля в Театре Сатиры, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники.Собеседник телеканала уточнил, что актер жаловался на головную боль и высокое давление. Медики подключили его к аппарату ЭКГ и приняли решение о госпитализации на основе полученных данных, добавил источник.Отмечается, что бригада врачей оказала артисту первую помощь прямо в гримерке. Согласно афише, в это время на сцене театра шел спектакль, в котором Чернявский должен был принимать участие.
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россия, актеры, театр сатиры (москва), общество