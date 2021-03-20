https://ria.ru/20210320/baykonur-1602141618.html

Источник назвал причину переноса пуска "Союза" с Байконура

Источник назвал причину переноса пуска "Союза" с Байконура

Причиной переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стал сбой в системе электропитания стартового комплекса на космодроме Байконур,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T18:03

2021-03-20T18:03

2021-03-20T18:32

байконур (космодром)

космос - риа наука

союз

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Причиной переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стал сбой в системе электропитания стартового комплекса на космодроме Байконур, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Старт планировался в субботу со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома, но по техническим причинам был отложен на воскресенье.По словам источника, причина переноса не связана с ракетой и космическими аппаратами.Ранее сообщалось, что в космос предстоит отправить 38 спутников из 18 стран - южнокорейские CAS500-1, KMSL, Pumbaa и Timon, четыре японских GRUS и один ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, три израильских ADELIS-SAMSON, два канадских Kepler, бразильский NANOSATC-BR2, четыре немецких Beesat, нидерландский Hiber-3, итальянский SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российские CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкий GRBAlpha, британский LacunaSat-2B, испанский 3B5GSAT и тунисский Challenge One.Ракету "Союз" для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. В истории ракет семейства "Союз", насчитывающей с 1966 года 1086 пусков всех модификаций с четырех космодромов, единственный раз до этого "Союз" покрасили в белый цвет для запуска в июле 1975 года пилотируемого корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз-Аполлон".

https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html

https://ria.ru/20210319/kosmos-1602056313.html

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байконур (космодром), космос - риа наука, союз, саудовская аравия, оаэ