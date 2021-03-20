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Эксперт рассказал, к кому были обращены слова Байдена о Путине
Эксперт рассказал, к кому были обращены слова Байдена о Путине
​​Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что слова президента США Джо Байдена про президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:03
2021-03-20T19:58
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. ​​Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что слова президента США Джо Байдена про президента РФ Владимира Путина были обращены не к российскому лидеру, а к американским избирателям.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать.По мнению эксперта, американский президент прекрасно понимал, о чем он говорит.Также эксперт отметил, что в Америке подтвердили осознанность сказанных слов." На мой взгляд, приглашение посла на консультацию, это минимум, что можно было сделать (в данной ситуации)", - заявил Лукьянов.При этом, по его мнению, США также четко обозначили свое желание, "когда это им надо", сотрудничать с Россией."Что он сказал про Россию?.. "Но когда нам надо, мы с ним будем иметь дело". Это значит, он уверен, что когда им надо, то, конечно, Путин скажет: "Да, Джо, естественно, давайте обсудим", - сказал Лукьянов.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Эксперт рассказал, к кому были обращены слова Байдена о Путине

19:03 20.03.2021 (обновлено: 19:58 20.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. ​​Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что слова президента США Джо Байдена про президента РФ Владимира Путина были обращены не к российскому лидеру, а к американским избирателям.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать.

"При этом вопрос, к кому обращался Байден? Он к Путину обращался? Думаю, что нет, потому что ему главное - показать своим избирателям, какой он батыр, такой вот настоящий... Другое (кроме избирателей) его не беспокоит", - сказал Лукьянов в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению эксперта, американский президент прекрасно понимал, о чем он говорит.
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"Нет, это легче всего списать на маразм, я специально пересмотрел этот момент. Он старый, но я бы не сказал, что он не понимает, по-моему, он даже сказал с некоторой бравадой, то есть, все он прекрасно осознавал, что он говорит", - сказал Лукьянов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Также эксперт отметил, что в Америке подтвердили осознанность сказанных слов.
" На мой взгляд, приглашение посла на консультацию, это минимум, что можно было сделать (в данной ситуации)", - заявил Лукьянов.
При этом, по его мнению, США также четко обозначили свое желание, "когда это им надо", сотрудничать с Россией.
"Что он сказал про Россию?.. "Но когда нам надо, мы с ним будем иметь дело". Это значит, он уверен, что когда им надо, то, конечно, Путин скажет: "Да, Джо, естественно, давайте обсудим", - сказал Лукьянов.
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