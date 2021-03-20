https://ria.ru/20210320/bayden-1602145588.html

Эксперт рассказал, к кому были обращены слова Байдена о Путине

Эксперт рассказал, к кому были обращены слова Байдена о Путине

​​Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что слова президента США Джо Байдена про президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:03

2021-03-20T19:03

2021-03-20T19:58

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джо байден

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. ​​Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что слова президента США Джо Байдена про президента РФ Владимира Путина были обращены не к российскому лидеру, а к американским избирателям.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать.По мнению эксперта, американский президент прекрасно понимал, о чем он говорит.Также эксперт отметил, что в Америке подтвердили осознанность сказанных слов." На мой взгляд, приглашение посла на консультацию, это минимум, что можно было сделать (в данной ситуации)", - заявил Лукьянов.При этом, по его мнению, США также четко обозначили свое желание, "когда это им надо", сотрудничать с Россией."Что он сказал про Россию?.. "Но когда нам надо, мы с ним будем иметь дело". Это значит, он уверен, что когда им надо, то, конечно, Путин скажет: "Да, Джо, естественно, давайте обсудим", - сказал Лукьянов.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210318/putin-1601816394.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире