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В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:58
2021-03-20T11:58
руслан бальбек
мвд украины
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.Он отметил, что использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместно.В Госдуме считают, что целью заявления главы МВД Украины было продемонстрировать народу, что он является "стратегом".Он добавил, что Россия готова выстраивать диалог с США, однако ответных шагов пока не предвидится.Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он его "убийцей".Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
https://ria.ru/20210320/bayden-1602082792.html
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руслан бальбек, мвд украины, джо байден, владимир путин, сша, политика

В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне

11:58 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.
"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился", — заявил Бальбек.
Он отметил, что использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместно.
В Госдуме считают, что целью заявления главы МВД Украины было продемонстрировать народу, что он является "стратегом".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным
"Мол, он предвидит события и, если понадобится, притянет за уши какие-то разногласия между Россией и США и будет выставлять это как пример холодной войны", — подчеркнул Бальбек.
Он добавил, что Россия готова выстраивать диалог с США, однако ответных шагов пока не предвидится.
Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он его "убийцей".
Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Руслан БальбекМВД УкраиныДжо БайденВладимир ПутинСШАПолитика
 
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