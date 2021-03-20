https://ria.ru/20210320/avakov-1602106661.html

В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне

В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:58

2021-03-20T11:58

2021-03-20T11:58

руслан бальбек

мвд украины

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.Он отметил, что использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместно.В Госдуме считают, что целью заявления главы МВД Украины было продемонстрировать народу, что он является "стратегом".Он добавил, что Россия готова выстраивать диалог с США, однако ответных шагов пока не предвидится.Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он его "убийцей".Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.

https://ria.ru/20210320/bayden-1602082792.html

https://ria.ru/20210320/prosti-1602088719.html

сша

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руслан бальбек, мвд украины, джо байден, владимир путин, сша, политика