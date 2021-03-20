В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.
"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился", — заявил Бальбек.
Он отметил, что использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместно.
В Госдуме считают, что целью заявления главы МВД Украины было продемонстрировать народу, что он является "стратегом".
"Мол, он предвидит события и, если понадобится, притянет за уши какие-то разногласия между Россией и США и будет выставлять это как пример холодной войны", — подчеркнул Бальбек.
Он добавил, что Россия готова выстраивать диалог с США, однако ответных шагов пока не предвидится.
Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он его "убийцей".
Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.