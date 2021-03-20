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Карзай прокомментировал план США по Афганистану
Карзай прокомментировал план США по Афганистану
Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:36
2021-03-20T11:36
хамид карзай
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай.Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны. По итогам переговоров Россия, США, КНР и Пакистан как участники расширенной "тройки" сделали заявление, в котором призвали талибов воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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хамид карзай, афганистан, талибан, сша, в мире

Карзай прокомментировал план США по Афганистану

11:36 20.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХамид Карзай перед началом заседания клуба "Валдай" в Сочи
Хамид Карзай перед началом заседания клуба Валдай в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай.
"Нет, нет. Мы сами все сделаем, народ Афганистана сам все сделает. А это просто предложение США, и это вовсе не значит, что мы его примем с закрытыми глазами. Мы изучим проект и посмотрим, есть ли у других стран мнения, взгляды, проекты", - сказал Карзай в интервью Sputnik Afghanistan, отвечая на вопрос, не является ли проект США навязыванием воли чужой страны афганскому народу.
Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны. По итогам переговоров Россия, США, КНР и Пакистан как участники расширенной "тройки" сделали заявление, в котором призвали талибов воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Абдулла Абдулла на саммите НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
10:00
Абдалла Абдалла: в Москве договорились с талибами ускорить переговоры
 
Хамид КарзайАфганистанТалибанСШАВ мире
 
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