https://ria.ru/20210320/afganistan-1602105181.html

Карзай прокомментировал план США по Афганистану

Карзай прокомментировал план США по Афганистану

Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:36

2021-03-20T11:36

2021-03-20T11:36

хамид карзай

афганистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Афганистан изучит проект США, это просто предложение, и вовсе не значит, что Кабул его примет с закрытыми глазами, заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай.Конференция расширенной "тройки" по Афганистану прошла в Москве в четверг, в ней приняли участие также афганские стороны. По итогам переговоров Россия, США, КНР и Пакистан как участники расширенной "тройки" сделали заявление, в котором призвали талибов воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210320/abdalla-1602022169.html

афганистан

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хамид карзай, афганистан, талибан, сша, в мире