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В Ростовской области под завалами здания нашли тела двух человек
В Ростовской области под завалами здания нашли тела двух человек
Тела двух человек обнаружили под завалами частично рухнувшего неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T16:56
2021-03-19T16:56
2021-03-19T16:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сальск
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Тела двух человек обнаружили под завалами частично рухнувшего неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.В 13.50 мск поступило сообщение о том, что в здании на переулке Морской, 1 в Сальске произошло обрушение несущей стены. Здание неэксплуатируемое, двухэтажное, в плане 20 на 30 метров. МЧС сообщало, что под завалами могут находиться два человека."При разборе завалов обнаружены тела двух человек, личности устанавливаются", - сказал он.
сальск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сальск, ростовская область, происшествия