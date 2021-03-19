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В Ростовской области под завалами здания нашли тела двух человек

В Ростовской области под завалами здания нашли тела двух человек

Тела двух человек обнаружили под завалами частично рухнувшего неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T16:56

2021-03-19T16:56

2021-03-19T16:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сальск

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Тела двух человек обнаружили под завалами частично рухнувшего неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.В 13.50 мск поступило сообщение о том, что в здании на переулке Морской, 1 в Сальске произошло обрушение несущей стены. Здание неэксплуатируемое, двухэтажное, в плане 20 на 30 метров. МЧС сообщало, что под завалами могут находиться два человека."При разборе завалов обнаружены тела двух человек, личности устанавливаются", - сказал он.

сальск

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сальск, ростовская область, происшествия