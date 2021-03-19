https://ria.ru/20210319/zaderzhanie-1601978602.html

В Калининграде задержали двоих членов террористической организации

В Калининграде задержали двоих членов террористической организации

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:59

2021-03-19T13:59

2021-03-19T14:30

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила пресс-служба ведомства.Операция проходила при силовой поддержке Росгвардии.ФСБ установила, что террористы, "исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей" организации среди мусульман региона.По информации пресс-службы, двое членов "Катиба имам аль-Бухари"* поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которых подозревают в причастности к террористическим группировкам, действующим в странах Ближневосточного региона.Сейчас ФСБ решает вопрос о принудительном выдворении боевиков из России.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html

калининградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калининградская область, происшествия