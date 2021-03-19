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В Калининграде задержали двоих членов террористической организации
В Калининграде задержали двоих членов террористической организации
Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:59
2021-03-19T13:59
2021-03-19T14:30
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила пресс-служба ведомства.Операция проходила при силовой поддержке Росгвардии.ФСБ установила, что террористы, "исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей" организации среди мусульман региона.По информации пресс-службы, двое членов "Катиба имам аль-Бухари"* поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которых подозревают в причастности к террористическим группировкам, действующим в странах Ближневосточного региона.Сейчас ФСБ решает вопрос о принудительном выдворении боевиков из России.*Террористическая организация, запрещена в России.
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калининградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости.
Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области
задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила пресс-служба ведомства.
Операция проходила при силовой поддержке Росгвардии
.
ФСБ установила, что террористы, "исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей" организации среди мусульман региона.
По информации пресс-службы, двое членов "Катиба имам аль-Бухари"* поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которых подозревают в причастности к террористическим группировкам, действующим в странах Ближневосточного региона.
Сейчас ФСБ решает вопрос о принудительном выдворении боевиков из России.
*Террористическая организация, запрещена в России.