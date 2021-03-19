Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/zaderzhanie-1601978602.html
В Калининграде задержали двоих членов террористической организации
В Калининграде задержали двоих членов террористической организации
Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:59
2021-03-19T14:30
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_61d8ba4258ef3e026c2bc89600c687b0.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила пресс-служба ведомства.Операция проходила при силовой поддержке Росгвардии.ФСБ установила, что террористы, "исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей" организации среди мусульман региона.По информации пресс-службы, двое членов "Катиба имам аль-Бухари"* поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которых подозревают в причастности к террористическим группировкам, действующим в странах Ближневосточного региона.Сейчас ФСБ решает вопрос о принудительном выдворении боевиков из России.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210319/fsb-1601924144.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калининградская область, происшествия

В Калининграде задержали двоих членов террористической организации

13:59 19.03.2021 (обновлено: 14:30 19.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двоих членов международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"*, сообщила пресс-служба ведомства.
Операция проходила при силовой поддержке Росгвардии.
ФСБ установила, что террористы, "исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей" организации среди мусульман региона.
По информации пресс-службы, двое членов "Катиба имам аль-Бухари"* поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которых подозревают в причастности к террористическим группировкам, действующим в странах Ближневосточного региона.
Сейчас ФСБ решает вопрос о принудительном выдворении боевиков из России.
*Террористическая организация, запрещена в России.
Задержание участников украинского радикального сообщества в Геленджике. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 09:42
ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Калининградская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Лента новостейМолния