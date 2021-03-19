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В Забайкалье нашли нарушения при заключении договора на ремонт аэропорта
В Забайкалье нашли нарушения при заключении договора на ремонт аэропорта
В Забайкальском крае возбуждено дело о превышении должностных полномочий при заключении госконтракта по ремонту аэропорта в селе Чара на более чем 2 миллиарда... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:52
2021-03-19T10:52
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. В Забайкальском крае возбуждено дело о превышении должностных полномочий при заключении госконтракта по ремонту аэропорта в селе Чара на более чем 2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.По данным следствия, в декабре 2020 года постановлением губернатора Забайкальского края был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара. Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта – взлётно-посадочной полосы, но и здания аэропорта. Общая сумма госконтракта превысила 2 миллиарда рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту неправомерных действий должностных лиц при заключении госконтракта на ремонт аэропорта в селе Чара Забайкальского края", - сообщает следственное управление.В ведомстве пояснили, что по условиям договора исполнителю был перечислен аванс в более чем 600 миллионов рублей. Бюджету был причинен ущерб в 612 миллионов рублей, считает СК.
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

В Забайкалье нашли нарушения при заключении договора на ремонт аэропорта

10:52 19.03.2021
 
© Фото : Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского краяРеконструкция аэропорта Чара в Забайкалье начнется на два года раньше
Реконструкция аэропорта Чара в Забайкалье начнется на два года раньше - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. В Забайкальском крае возбуждено дело о превышении должностных полномочий при заключении госконтракта по ремонту аэропорта в селе Чара на более чем 2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
По данным следствия, в декабре 2020 года постановлением губернатора Забайкальского края был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара. Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта – взлётно-посадочной полосы, но и здания аэропорта. Общая сумма госконтракта превысила 2 миллиарда рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту неправомерных действий должностных лиц при заключении госконтракта на ремонт аэропорта в селе Чара Забайкальского края", - сообщает следственное управление.
В ведомстве пояснили, что по условиям договора исполнителю был перечислен аванс в более чем 600 миллионов рублей. Бюджету был причинен ущерб в 612 миллионов рублей, считает СК.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
 
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