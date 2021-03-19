https://ria.ru/20210319/zabaykale-1601933891.html

В Забайкалье нашли нарушения при заключении договора на ремонт аэропорта

В Забайкалье нашли нарушения при заключении договора на ремонт аэропорта

В Забайкальском крае возбуждено дело о превышении должностных полномочий при заключении госконтракта по ремонту аэропорта в селе Чара на более чем 2 миллиарда... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:52

2021-03-19T10:52

2021-03-19T10:52

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 мар - РИА Новости. В Забайкальском крае возбуждено дело о превышении должностных полномочий при заключении госконтракта по ремонту аэропорта в селе Чара на более чем 2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.По данным следствия, в декабре 2020 года постановлением губернатора Забайкальского края был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара. Для исправления ситуации был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта – взлётно-посадочной полосы, но и здания аэропорта. Общая сумма госконтракта превысила 2 миллиарда рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту неправомерных действий должностных лиц при заключении госконтракта на ремонт аэропорта в селе Чара Забайкальского края", - сообщает следственное управление.В ведомстве пояснили, что по условиям договора исполнителю был перечислен аванс в более чем 600 миллионов рублей. Бюджету был причинен ущерб в 612 миллионов рублей, считает СК.

https://ria.ru/20210319/primore-1601924866.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия