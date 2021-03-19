https://ria.ru/20210319/yaroslavl-1601927379.html
Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков
Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков
Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:06
2021-03-19T10:06
2021-03-19T10:06
городское хозяйство москвы
ярославль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98480/89/984808914_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f3aa09403e7bacbac549b5ee921937c7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий Батманов.Накануне в соцсетях появились публикации о том, что в парке на улице Угличской в Ярославле до сих пор стоит украшенная новогодняя ель. По вечерам на ней зажигаются огни. Большинство горожан сошлись на мнении, что это красиво и продлевает новогоднее настроение, но некоторые сочли, что ель пора убирать."Городские парки (МУП "Дирекция городских парков культуры и отдыха" города Ярославля – ред.) сегодня убирают ёлку", - сказал Батманов.На вопрос о том, почему она так долго стояла, собеседник ответил, что елка "радовала жителей".
https://realty.ria.ru/20210318/ukrasheniya-1601788782.html
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/98480/89/984808914_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_4a14adda24f6c54c15200b35a98e0a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, ярославль, общество