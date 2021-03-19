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Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков
Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков
Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:06
2021-03-19T10:06
городское хозяйство москвы
ярославль
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий Батманов.Накануне в соцсетях появились публикации о том, что в парке на улице Угличской в Ярославле до сих пор стоит украшенная новогодняя ель. По вечерам на ней зажигаются огни. Большинство горожан сошлись на мнении, что это красиво и продлевает новогоднее настроение, но некоторые сочли, что ель пора убирать."Городские парки (МУП "Дирекция городских парков культуры и отдыха" города Ярославля – ред.) сегодня убирают ёлку", - сказал Батманов.На вопрос о том, почему она так долго стояла, собеседник ответил, что елка "радовала жителей".
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городское хозяйство москвы, ярославль, общество

Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков

10:06 19.03.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевНовогодняя ель
Новогодняя ель - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий Батманов.
Накануне в соцсетях появились публикации о том, что в парке на улице Угличской в Ярославле до сих пор стоит украшенная новогодняя ель. По вечерам на ней зажигаются огни. Большинство горожан сошлись на мнении, что это красиво и продлевает новогоднее настроение, но некоторые сочли, что ель пора убирать.
"Городские парки (МУП "Дирекция городских парков культуры и отдыха" города Ярославля – ред.) сегодня убирают ёлку", - сказал Батманов.
На вопрос о том, почему она так долго стояла, собеседник ответил, что елка "радовала жителей".
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18 марта, 12:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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