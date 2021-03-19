https://ria.ru/20210319/yaroslavl-1601927379.html

Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков

Мэрия Ярославля уберет новогоднюю ель, замеченную в одном из парков

Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:06

2021-03-19T10:06

2021-03-19T10:06

городское хозяйство москвы

ярославль

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Рабочие в пятницу уберут наряженную новогоднюю ель, установленную в одном из парков Ярославля, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Дмитрий Батманов.Накануне в соцсетях появились публикации о том, что в парке на улице Угличской в Ярославле до сих пор стоит украшенная новогодняя ель. По вечерам на ней зажигаются огни. Большинство горожан сошлись на мнении, что это красиво и продлевает новогоднее настроение, но некоторые сочли, что ель пора убирать."Городские парки (МУП "Дирекция городских парков культуры и отдыха" города Ярославля – ред.) сегодня убирают ёлку", - сказал Батманов.На вопрос о том, почему она так долго стояла, собеседник ответил, что елка "радовала жителей".

https://realty.ria.ru/20210318/ukrasheniya-1601788782.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, ярославль, общество