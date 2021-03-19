В Японии заступил на службу восьмой эсминец с системой "Иджис"
CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore
ТОКИО, 19 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Восьмой эсминец, оснащенный информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), заступил на службу в японских военно-морских силах самообороны, сообщило агентство Киодо.
Эсминец "Хагуро" утром в пятницу официально перешел в распоряжение военно-морских сил самообороны, говорится в сообщении. На церемонии присутствовал министр обороны Японии Нобуо Киси.
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Эсминец также оснащен новой системой обмена данных об объектах противника. Таких кораблей у японских военно-морских сил самообороны теперь стало два – первым был "Мая", поступивший в распоряжении сил самообороны год назад.
Новая система обмена информацией позволит использовать данные радаров наведения от одного эсминца, оснащенного "Иджис", для перехвата ракет другим эсминцем. "Хагуро", как и "Мая", могут в режиме реального времени передать точную информацию о местонахождении ракет и самолетов противника другим кораблям и самолетом. Возможен также обмен данными и с американскими кораблями. Оба корабля могут быть также оснащены новыми ракетами совместной разработки США и Японии SM3 Block2A, дальность поражения которых почти в три раза выше состоящих на вооружении SM3 и составляет около 2 тысяч километров.
Эсминец "Хагуро", как и "Мая", обладает водоизмещением 8200 тонн, в длину составляет 170 метров, в ширину – 21 метр. Его строительство обошлось в 170 миллиардов иен (около 1,5 миллиарда долларов). Он будет дислоцирован на базе Сасэбо в Нагасаки.
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