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Эксперт прокомментировал участие Японии в саммите "Крымской платформы"
Эксперт прокомментировал участие Японии в саммите "Крымской платформы"
Япония не может отказаться от участия в саммите "Крымская платформа" по призыву Украины как союзник западных стран, но активно выражать Киеву поддержку было бы... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:25
2021-03-19T08:25
россия
республика крым
япония
украина
в мире
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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Япония не может отказаться от участия в саммите "Крымская платформа" по призыву Украины как союзник западных стран, но активно выражать Киеву поддержку было бы неблагоразумно, заявил РИА Новости видный японский эксперт по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена "Дружбы народов" Юкио Асадзума.Украина предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США."Ввязавшись в территориальный спор других государств, в итоге можно получить негативные последствия для своей собственной страны. И этого делать нельзя. Если выбирать одно из двух - между поддержкой Украины в крымском вопросе и улучшением отношений с Россией, то, разумеется, нужно отдать предпочтение последней", - считает японский эксперт.По его словам, переговоры Японии с Россией об урегулировании вопроса "северных территорий", как называют японцы южные Курилы, хотя временно и отложены, но "рано или поздно нужно снова вернуться за стол переговоров и продолжить усилия для скорейшего решения"."Правительство Японии в крымском вопросе не должно предпринимать никаких действий, которые препятствовали бы продвижению переговоров по ее собственной территориальной проблеме. Кроме того, обе страны должны содействовать не только решению территориального вопроса, но и развивать экономическое сотрудничество на дальнюю перспективу", - подчеркнул Асадзума.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Япония со своей стороны претендует на южные Курилы, добиваясь их возвращения. Из-за этого, в частности, мирный договор с Россией так и не был заключен после Второй мировой войны. Переговоры ведутся уже давно, но Москва, как заверяют российские дипломаты, возвращение островов Японии на них даже не обсуждает. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210311/kurily-1600698730.html
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россия, республика крым, япония, украина, в мире

Эксперт прокомментировал участие Японии в саммите "Крымской платформы"

08:25 19.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНа ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТОКИО, 19 мар - РИА Новости. Япония не может отказаться от участия в саммите "Крымская платформа" по призыву Украины как союзник западных стран, но активно выражать Киеву поддержку было бы неблагоразумно, заявил РИА Новости видный японский эксперт по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена "Дружбы народов" Юкио Асадзума.
"Япония как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в "Крымской платформе". Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма", - сказал Асадзума в связи с сообщениями о предложении Украины присоединиться к саммиту, который намечен на 23 августа.
Украина предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
"Ввязавшись в территориальный спор других государств, в итоге можно получить негативные последствия для своей собственной страны. И этого делать нельзя. Если выбирать одно из двух - между поддержкой Украины в крымском вопросе и улучшением отношений с Россией, то, разумеется, нужно отдать предпочтение последней", - считает японский эксперт.
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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По его словам, переговоры Японии с Россией об урегулировании вопроса "северных территорий", как называют японцы южные Курилы, хотя временно и отложены, но "рано или поздно нужно снова вернуться за стол переговоров и продолжить усилия для скорейшего решения".
"Правительство Японии в крымском вопросе не должно предпринимать никаких действий, которые препятствовали бы продвижению переговоров по ее собственной территориальной проблеме. Кроме того, обе страны должны содействовать не только решению территориального вопроса, но и развивать экономическое сотрудничество на дальнюю перспективу", - подчеркнул Асадзума.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
Япония со своей стороны претендует на южные Курилы, добиваясь их возвращения. Из-за этого, в частности, мирный договор с Россией так и не был заключен после Второй мировой войны. Переговоры ведутся уже давно, но Москва, как заверяют российские дипломаты, возвращение островов Японии на них даже не обсуждает. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
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