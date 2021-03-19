Лучше предотвратить: как работают волонтеры-спасатели в Москве
14:07 19.03.2021 (обновлено: 14:13 22.03.2021)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Волонтеры-спасатели обучаются и зачастую работают бок о бок с профессионалами - предотвращают пожары, ищут пропавших и помогают разбирать последствия ДТП. Они получают за свой труд только моральные бонусы, однако число желающих стать волонтером только растет. Корреспондент РИА Новости узнала, как приходят в добровольные спасатели и чему обучаются для работы на ЧС.
Как стать спасателем?
Спасатели-добровольцы - мужчины и женщины разных профессий, которые в свободное от работы время тушат пожары, ищут потерявшихся в лесах, помогают врачам скорой помощи в транспортировке пациентов. Кроме того, волонтеры спасают не только людей, но и животных.
Сегодня в Москве зарегистрировано 703 общественных объединения пожарной охраны, в которые входит порядка 10 тысяч добровольцев. Также в столице насчитывается восемь добровольных аварийно-спасательных формирований. В них - 411 человек.
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Наиболее крупные общественные организации - "СпасРезерв" и Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС). "СпасРезерв" состоит из 280 добровольных спасателей. Отряд имеет три локации в Центральном, Восточном и Юго-Восточном округах столицы. ВСКС включает свыше 300 студентов-спасателей из 11 отрядов.
"Мы проводим открытые уроки в университетах, где рассказываем про нашу деятельность, также вывешиваем информационные объявления в учебных заведениях, многие узнают от друзей, многие видят информацию в социальных сетях или на сайте и заполняют заявку. Заявки быстро рассматриваются, вступить в ВСКС можно круглый год... С каждым годом количество желающих вступить в наши ряды растет. Все больше, как ни странно, приходит девушек", - рассказал РИА Новости руководитель ВСКС Евгений Козеев.
За свою деятельность добровольцы не получают зарплату - все на личном энтузиазме. Общественная работа приносит им новые знания, опыт, эмоции, знакомства.
"Ребята не получают никаких, кроме моральных, бонусов за свою работу. Более того, каждый член отряда ежегодно платит членский взнос", - рассказал РИА Новости начальник "СпасРезерва" Юрий Иванов.
Обучение
Прежде чем получить разрешение на дежурство, будущие спасатели проходят обучение и аттестацию на базе специальных учебных заведений. Стоит отметить, что для добровольцев и профессионалов программы для освоения одинаковые. Дважды в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах.
На курсах волонтерам преподают оказание первой помощи, психологической поддержки пострадавшему, обучают тактике и безопасности при тушении пожаров, при ведении спасательных работ. Кроме того, добровольцев учат работать с навигационными приборами, рациями, проводить эвакуацию людей при чрезвычайных ситуациях. По словам Иванова, из желающих стать волонтерами-спасателями на обучение даже выстраивается очередь. Однако не все из них справляются с нагрузкой и в будущем становятся членами организации.
"После окончания обучения и успешной сдачи экзаменов добровольцы сдают аттестационные испытания в территориальной аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия не делает различий между добровольцами и профессионалами. Тесты, нормативы, экзаменационные дисциплины для всех одинаковые. Нормативы по физической подготовке сдают абсолютно все спасатели", - рассказывает Иванов.
Козеев в свою очередь добавляет, что если у человека нет физической подготовки, желания работать на ЧС, но есть потребность помогать, он может заниматься профилактической работой: обучиться оказанию первой помощи, противопожарной подготовке и проводить мастер-классы, участвовать в профилактических рейдах с МЧС.
"Но если человек решил и видит своей целью помощь как спасателя, то физическая подготовка, конечно, нужна. Без подготовки он не будет допущен для прохождения аттестации", - говорит он.
Что делают
Добровольцы тесно взаимодействуют с главком МЧС, департаментом ГОЧСиПБ и рядом других организаций. Волонтеры получают вызовы на пожары и ЧС из Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Если кому-то нужна экстренная помощь социального характера, то об этом добровольцев информируют операторы из Системы "112".
"В Москве наши отряды стоят в расчёте сил и средств пожарных гарнизонов. Они в круглосуточном режиме выезжают на вызовы по мере поступления заявок из ЦУКСа... Характер выездов разнообразный. Это и социальная помощь людям, вскрытие дверей при угрозе жизни, помощь врачам скорой помощи в транспортировке пациентов. Есть и сложные задачи – разбор дорожно-транспортного происшествия, где, порой добровольцы сталкиваются со сложными психологическими моментами", - говорит Козеев.
Иванов рассказывает, что во время ликвидации крупных или резонансных ЧС по прибытии на место происшествия добровольцы поступают в распоряжение профессионалов - сотрудников МЧС. "Но в большинстве случаев на вызовах мы работаем самостоятельно", - отмечает он.
По словам Иванова, волонтеры "СпасРезерва" выполняют широкий спектр аварийно-спасательных работ. Единственное, им нельзя работать в среде, непригодной для дыхания, и на авариях с утечкой аварийно химически опасных веществ (АХОВ).
"В зоне ЧС не каждый доброволец может, например, помогать при тушении пожаров, ведь здесь нужна профессиональная подготовка - аттестация, навыки, форменная одежда и оборудование. Наличие штаба добровольцев, который в свою очередь получает задачи от штаба ликвидации ЧС, помогает в координации и распределении добровольцев на группы в соответствии с уровнем подготовки. Часть добровольцев помогает при формировании гуманитарной помощи, кто-то осуществляет адресный обход жителей - приходят к каждому человеку в дом, спрашивают о проблемах и потребностях... Те, кто прошел подготовку, привлекаются к более сложным задачам, например, это откачка воды из домов и их просушка, помощь при ликвидации пожара и его последствий, аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы", - говорит в свою очередь Козеев.
Успехи и значимость
В основном, добровольцы занимаются профилактикой пожаров, ЧС, происшествий на воде. На это уходит 90% их работы. Остальные 10% занимает непосредственная помощь в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.
"Лучше предотвратить и не допустить, чем ликвидировать. Большой упор и много сил мы вкладываем в предупреждение ЧС", - рассказывает Козеев.
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Только в 2020 году добровольцы приняли участие в тушении более 700 пожаров. Они провели более 21 тысячи бесед с гражданами по вопросам соблюдения правил противопожарного режима, свыше пяти тысяч обходов населенных пунктов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий. Добровольцы привлекались более тысячи раз для проведения аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 210 человек. На водных акваториях и в зонах отдыха общественники провели свыше 16 тысяч патрулирований и 60 тысяч бесед с гражданами по вопросам безопасного поведения на воде.
"Несмотря на достаточность профессиональных подразделений в составе территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, деятельность добровольной пожарной охраны и общественных аварийно-спасательных формирований для нас крайне важна. В смысле профилактической работы добровольцы способствуют большему охвату жилого фонда, объектов экономики и инфраструктуры, городских территорий. Благодаря их профилактической деятельности выявляется и устраняется огромное число нарушений, а их разъяснительная работа с гражданами поистине бесценна", - сказал в беседе с РИА Новости начальник Управления организации деятельности объектовых подразделений ГУМЧС России по Москве Олег Замотаев.
По его словам, если же говорить об участии добровольцев в оперативном реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации, то, применительно к городу-миллионнику, ни одно подразделение, профессиональное или добровольное, не может быть лишним.