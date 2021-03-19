https://ria.ru/20210319/volontery-spasateli-1602312422.html

Лучше предотвратить: как работают волонтеры-спасатели в Москве

Лучше предотвратить: как работают волонтеры-спасатели в Москве

Волонтеры-спасатели обучаются и зачастую работают бок о бок с профессионалами - предотвращают пожары, ищут пропавших и помогают разбирать последствия ДТП. Они... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-19T14:07

2021-03-19T14:07

2021-03-22T14:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

гочсипб

городское хозяйство москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587387396_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_ec24048683f0161243809ffbc09b2917.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Волонтеры-спасатели обучаются и зачастую работают бок о бок с профессионалами - предотвращают пожары, ищут пропавших и помогают разбирать последствия ДТП. Они получают за свой труд только моральные бонусы, однако число желающих стать волонтером только растет. Корреспондент РИА Новости узнала, как приходят в добровольные спасатели и чему обучаются для работы на ЧС.Как стать спасателем?Спасатели-добровольцы - мужчины и женщины разных профессий, которые в свободное от работы время тушат пожары, ищут потерявшихся в лесах, помогают врачам скорой помощи в транспортировке пациентов. Кроме того, волонтеры спасают не только людей, но и животных.Сегодня в Москве зарегистрировано 703 общественных объединения пожарной охраны, в которые входит порядка 10 тысяч добровольцев. Также в столице насчитывается восемь добровольных аварийно-спасательных формирований. В них - 411 человек.Наиболее крупные общественные организации - "СпасРезерв" и Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС). "СпасРезерв" состоит из 280 добровольных спасателей. Отряд имеет три локации в Центральном, Восточном и Юго-Восточном округах столицы. ВСКС включает свыше 300 студентов-спасателей из 11 отрядов.За свою деятельность добровольцы не получают зарплату - все на личном энтузиазме. Общественная работа приносит им новые знания, опыт, эмоции, знакомства.ОбучениеПрежде чем получить разрешение на дежурство, будущие спасатели проходят обучение и аттестацию на базе специальных учебных заведений. Стоит отметить, что для добровольцев и профессионалов программы для освоения одинаковые. Дважды в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах.На курсах волонтерам преподают оказание первой помощи, психологической поддержки пострадавшему, обучают тактике и безопасности при тушении пожаров, при ведении спасательных работ. Кроме того, добровольцев учат работать с навигационными приборами, рациями, проводить эвакуацию людей при чрезвычайных ситуациях. По словам Иванова, из желающих стать волонтерами-спасателями на обучение даже выстраивается очередь. Однако не все из них справляются с нагрузкой и в будущем становятся членами организации.Козеев в свою очередь добавляет, что если у человека нет физической подготовки, желания работать на ЧС, но есть потребность помогать, он может заниматься профилактической работой: обучиться оказанию первой помощи, противопожарной подготовке и проводить мастер-классы, участвовать в профилактических рейдах с МЧС.Что делаютДобровольцы тесно взаимодействуют с главком МЧС, департаментом ГОЧСиПБ и рядом других организаций. Волонтеры получают вызовы на пожары и ЧС из Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Если кому-то нужна экстренная помощь социального характера, то об этом добровольцев информируют операторы из Системы "112".Иванов рассказывает, что во время ликвидации крупных или резонансных ЧС по прибытии на место происшествия добровольцы поступают в распоряжение профессионалов - сотрудников МЧС. "Но в большинстве случаев на вызовах мы работаем самостоятельно", - отмечает он.По словам Иванова, волонтеры "СпасРезерва" выполняют широкий спектр аварийно-спасательных работ. Единственное, им нельзя работать в среде, непригодной для дыхания, и на авариях с утечкой аварийно химически опасных веществ (АХОВ).Успехи и значимостьВ основном, добровольцы занимаются профилактикой пожаров, ЧС, происшествий на воде. На это уходит 90% их работы. Остальные 10% занимает непосредственная помощь в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ."Лучше предотвратить и не допустить, чем ликвидировать. Большой упор и много сил мы вкладываем в предупреждение ЧС", - рассказывает Козеев.Только в 2020 году добровольцы приняли участие в тушении более 700 пожаров. Они провели более 21 тысячи бесед с гражданами по вопросам соблюдения правил противопожарного режима, свыше пяти тысяч обходов населенных пунктов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий. Добровольцы привлекались более тысячи раз для проведения аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 210 человек. На водных акваториях и в зонах отдыха общественники провели свыше 16 тысяч патрулирований и 60 тысяч бесед с гражданами по вопросам безопасного поведения на воде.По его словам, если же говорить об участии добровольцев в оперативном реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации, то, применительно к городу-миллионнику, ни одно подразделение, профессиональное или добровольное, не может быть лишним.

https://ria.ru/20210316/tuman-1601412683.html

https://ria.ru/20210315/trenirovka-1601377371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/sneg-1596948544.html

https://ria.ru/20210206/vertolet-1596194032.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, городское хозяйство москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва