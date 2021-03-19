Меркель не исключила закупки Германией вакцины "Спутник V"
21:22 19.03.2021 (обновлено: 00:54 20.03.2021)
БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Если Европейский союз не будет сообща заказывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Как указала канцлерин, европейцы должны использовать все вакцины, которые допустит на рынок лекарственный регулятор ЕС (EMA).
"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", — сказала Меркель журналистам.
"Спутник V" одобрили уже в 54 странах — по этому показателю вакцина занимает второе место в мире. На первой строчке сейчас — препарат от AstraZeneca.
В конце января РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Четвертого марта Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу ее регистрационного досье — препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
При этом Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации. По данным опросов, российская вакцина — одна из наиболее востребованных в Европе. Из исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к "Спутнику V", чем к вакцине от AstraZeneca.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), от Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), от AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и от Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).