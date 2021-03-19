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Распространение коронавируса
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Камерун одобрил вакцину "Спутник V"
Камерун одобрил вакцину "Спутник V"
Камерун одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:41
2021-03-19T15:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
камерун
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Камерун одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций."РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Камерун", - заявили в фонде.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение вакцины "Спутник V". Поддерживаем решение министерства здравоохранения Камеруна, которое позволит обеспечить доступ населения к одному из лучших мировых препаратов против коронавируса", - заяви глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210318/astrazeneca-1601875570.html
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вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, камерун, в мире

Камерун одобрил вакцину "Спутник V"

15:41 19.03.2021 (обновлено: 15:42 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Камерун одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Камерун", - заявили в фонде.
Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение вакцины "Спутник V". Поддерживаем решение министерства здравоохранения Камеруна, которое позволит обеспечить доступ населения к одному из лучших мировых препаратов против коронавируса", - заяви глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Российский фонд прямых инвестицийКамерунВ мире
 
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