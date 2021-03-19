https://ria.ru/20210319/vaktsina-1602002350.html

Камерун одобрил вакцину "Спутник V"

Камерун одобрил вакцину "Спутник V"

Камерун одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T15:41

2021-03-19T15:41

2021-03-19T15:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

российский фонд прямых инвестиций

камерун

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Камерун одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций."РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Камерун", - заявили в фонде.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение вакцины "Спутник V". Поддерживаем решение министерства здравоохранения Камеруна, которое позволит обеспечить доступ населения к одному из лучших мировых препаратов против коронавируса", - заяви глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/astrazeneca-1601875570.html

камерун

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, камерун, в мире