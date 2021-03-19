https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601953329.html
Мэр итальянской коммуны призвал добиваться одобрения "Спутника V" в ЕС
Мэр итальянской коммуны призвал добиваться одобрения "Спутника V" в ЕС
Глава итальянской коммуны Монте-Гримано-Терме Элия Росси призвал власти страны работать над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:18
2021-03-19T12:18
2021-03-19T12:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
европа
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ГЕНУЯ, 19 мар - РИА Новости. Глава итальянской коммуны Монте-Гримано-Терме Элия Росси призвал власти страны работать над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была одобрена в Евросоюзе как можно скорее.Ранее сообщалось о прибытии партии российской вакцины в Сан-Марино. Власти карликового государства заявляли, что партии препарата хватит на прививку 7,5 тысячи человек из 33-тысячного населения Сан-Марино. Тогда подчеркивалось, что "Спутник V" будет распространяться только среди граждан республики и окажется недоступен для итальянцев - жителей соседних с Сан-Марино городов.Мэр заявил РИА Новости, что Италия должна дать разрешение на использование вакцины только с одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)."Сегодня мы должны гарантировать право каждого на здоровье и безопасность. Поэтому Италия в рамках Европейского Союза должна наставить на том, чтобы "Спутник V" был одобрен как можно скорее", - заявил Росси.По его словам, на фоне ситуации с приостановкой использования вакцины AstraZeneca в Евросоюзе необходимо расширить портфель вакцин."Новости о блокаде вакцины AstraZeneca в Европе должны навести нас на некоторые мысли и заставить объединение переосмыслить свою стратегию вакцинации и попытаться завершить курс иммунизации как можно скорее, в том числе с использованием вакцины "Спутник V", - подчеркнул Росси.Мэр добавил, что напишет министру здравоохранения страны Роберто Сперанца и попросит его дать возможность делать прививку "Спутник V" итальянским работникам, которые трудятся в Сан-Марино, но продолжают жить в Италии."У нас есть возможность поступить так в республике Сан-Марино, по крайней мере, начать с работников из приграничных районов, которые ездят туда ежедневно, и поэтому мы должны расчистить дорогу хотя бы для них", - сказал мэр.Росси также сообщил, что обе страны сейчас находятся на "стадии обмена намерениями"."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, европа, сан-марино, италия, в мире
ГЕНУЯ, 19 мар - РИА Новости.
Глава итальянской коммуны Монте-Гримано-Терме Элия Росси призвал власти страны работать над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V
" была одобрена в Евросоюзе как можно скорее.
Ранее сообщалось о прибытии партии российской вакцины в Сан-Марино. Власти карликового государства заявляли, что партии препарата хватит на прививку 7,5 тысячи человек из 33-тысячного населения Сан-Марино. Тогда подчеркивалось, что "Спутник V" будет распространяться только среди граждан республики и окажется недоступен для итальянцев - жителей соседних с Сан-Марино городов.
Мэр заявил РИА Новости, что Италия
должна дать разрешение на использование вакцины только с одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
"Сегодня мы должны гарантировать право каждого на здоровье и безопасность. Поэтому Италия в рамках Европейского Союза должна наставить на том, чтобы "Спутник V" был одобрен как можно скорее", - заявил Росси.
По его словам, на фоне ситуации с приостановкой использования вакцины AstraZeneca
в Евросоюзе
необходимо расширить портфель вакцин.
"Новости о блокаде вакцины AstraZeneca в Европе
должны навести нас на некоторые мысли и заставить объединение переосмыслить свою стратегию вакцинации и попытаться завершить курс иммунизации как можно скорее, в том числе с использованием вакцины "Спутник V", - подчеркнул Росси.
Мэр добавил, что напишет министру здравоохранения страны Роберто Сперанца и попросит его дать возможность делать прививку "Спутник V" итальянским работникам, которые трудятся в Сан-Марино
, но продолжают жить в Италии.
"У нас есть возможность поступить так в республике Сан-Марино, по крайней мере, начать с работников из приграничных районов, которые ездят туда ежедневно, и поэтому мы должны расчистить дорогу хотя бы для них", - сказал мэр.
Росси также сообщил, что обе страны сейчас находятся на "стадии обмена намерениями".
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.