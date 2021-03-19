https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601953329.html

Мэр итальянской коммуны призвал добиваться одобрения "Спутника V" в ЕС

Мэр итальянской коммуны призвал добиваться одобрения "Спутника V" в ЕС

Глава итальянской коммуны Монте-Гримано-Терме Элия Росси призвал власти страны работать над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:18

2021-03-19T12:18

2021-03-19T12:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

европа

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ГЕНУЯ, 19 мар - РИА Новости. Глава итальянской коммуны Монте-Гримано-Терме Элия Росси призвал власти страны работать над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была одобрена в Евросоюзе как можно скорее.Ранее сообщалось о прибытии партии российской вакцины в Сан-Марино. Власти карликового государства заявляли, что партии препарата хватит на прививку 7,5 тысячи человек из 33-тысячного населения Сан-Марино. Тогда подчеркивалось, что "Спутник V" будет распространяться только среди граждан республики и окажется недоступен для итальянцев - жителей соседних с Сан-Марино городов.Мэр заявил РИА Новости, что Италия должна дать разрешение на использование вакцины только с одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)."Сегодня мы должны гарантировать право каждого на здоровье и безопасность. Поэтому Италия в рамках Европейского Союза должна наставить на том, чтобы "Спутник V" был одобрен как можно скорее", - заявил Росси.По его словам, на фоне ситуации с приостановкой использования вакцины AstraZeneca в Евросоюзе необходимо расширить портфель вакцин."Новости о блокаде вакцины AstraZeneca в Европе должны навести нас на некоторые мысли и заставить объединение переосмыслить свою стратегию вакцинации и попытаться завершить курс иммунизации как можно скорее, в том числе с использованием вакцины "Спутник V", - подчеркнул Росси.Мэр добавил, что напишет министру здравоохранения страны Роберто Сперанца и попросит его дать возможность делать прививку "Спутник V" итальянским работникам, которые трудятся в Сан-Марино, но продолжают жить в Италии."У нас есть возможность поступить так в республике Сан-Марино, по крайней мере, начать с работников из приграничных районов, которые ездят туда ежедневно, и поэтому мы должны расчистить дорогу хотя бы для них", - сказал мэр.Росси также сообщил, что обе страны сейчас находятся на "стадии обмена намерениями"."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.

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