https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601950672.html

Немецкий иммунолог призвал допустить вакцину "Спутник V" в ЕС

Немецкий иммунолог призвал допустить вакцину "Спутник V" в ЕС

Реноме вакцины от COVID AstraZeneca пострадало после того, как несколько стран ЕС временно прекратили использовать ее из-за информации о неизвестных ранее... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:07

2021-03-19T12:07

2021-03-19T12:07

йенс шпан

astrazeneca

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Реноме вакцины от COVID AstraZeneca пострадало после того, как несколько стран ЕС временно прекратили использовать ее из-за информации о неизвестных ранее побочных эффектах, российская "Спутник V" должна быть допущена к использованию, заявил в прямом эфире телеканала N24 известный немецкий иммунолог, почетный директор института Макса Планка по инфекционной биологии в Берлине, профессор Штефан Кауфманн."Мы должны допустить эту вакцину ("Спутник" - ред.), запрос (в европейский лекарственный регулятор ЕМА - ред.) уже направлен. Посмотрим, как быстро он пройдет проверку. Но допуск, как для других вакцин, должен произойти. Думаю, одновременно предварительный заказ будет уместен, потому что потребности все еще превышают наши запасы", - заявил Кауфманн.Эксперт добавил, что "причины были обоснованы" в случае временного, четырехдневного отказа Германии от вакцинации препаратом AstraZeneca, с пятницы применение будет продолжено, однако "реноме вакцины, безусловно, пострадало"."Важно, чтобы мы сейчас открыто объяснили общественности, что мы эти риски, которые есть, связаны они или нет, продолжаем отслеживать и делаем все возможное для обеспечения безопасности", - сказал эксперт.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.В Германии в настоящее время идет дискуссия о продлении ограничительных мер (локдауна) в связи с так называемой третьей волной коронавируса. Ситуация обострилась после временной приостановки вакцинации препаратом AstraZeneca в связи с проверкой возможных, ранее неучтенных негативных побочных явлений. С пятницы вакцинация AstraZeneca будет возобновлена, заявил в четверг глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.Темпы вакцинации, которая официально началась в Германии в конце декабря прошлого года, признаны также неудовлетворительным в связи с тем, что поставки партий вакцин, ранее заказанных для Германии по линии ЕС, идут с задержками. Из-за того, что первоначально немецкий регулятор санкционировал применение вакцины AstraZeneca для граждан не старше 65 лет, миллион доз оказались на складах - согласно национальному плану вакцинации, на первом этапе планируется привить граждан старше 75 лет, а также персонал больниц и домов для престарелых.Из-за приостановки использования AstraZeneca в Германии обострилась дискуссия о правильности национального плана вакцинации, разработанного ранее при участии Совета по этике ФРГ. Изначально речь шла о том, что в защите, исходя из недостатка вакцины, нуждаются самые уязвимые для эпидемии категории граждан. Ситуация вокруг AstraZeneca привела к тому, что некоторые эксперты заявили о необходимости распределения вакцин вне очередности, поликлиники и врачебные кабинеты должны быть полноценно привлечены к вакцинации граждан.Ранее на совещании глав регионов с канцлером Ангелой Меркель было принято решение продлить локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, предварительно, до 28 марта. Параллельно могут быть открыты магазины, культурные и развлекательные учреждения, уличные террасы ресторанов при соблюдении ряда условий, возобновлено очное обучение школьников средних и старших классов в посменном режиме.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/astrazeneca-1601876974.html

https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html

германия

берлин (город)

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йенс шпан, astrazeneca , ангела меркель, германия, берлин (город), в мире