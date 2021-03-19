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В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
В аппарате правительства создадут управление экспертизы и планирования
Кабмин РФ перестроит работу с экспертами, ассоциациями и законодательными органами, при аппарате будет создано управление экспертизы и планирования, сообщается... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:44
2021-03-19T17:44
2021-03-19T17:44
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кабмин РФ перестроит работу с экспертами, ассоциациями и законодательными органами, при аппарате будет создано управление экспертизы и планирования, сообщается на сайте кабмина.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования. Формирование нового подразделения поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям", - говорится в сообщении.Добавляется, что управление также позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным Собранием.Отмечается, что в связи с созданием нового управления планируется перезапустить работу экспертного совета при кабмине, ряда совещательных органов, а также общественных советов при министерствах."В конечном итоге всё это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной", - заключается в сообщении.
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михаил мишустин, правительство рф, политика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кабмин РФ
перестроит работу с экспертами, ассоциациями и законодательными органами, при аппарате будет создано управление экспертизы и планирования, сообщается на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Правительство перестроит работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью. Для этого в структуре аппарата будет создано управление экспертизы и планирования. Формирование нового подразделения поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям", - говорится в сообщении.
Добавляется, что управление также позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным Собранием.
Отмечается, что в связи с созданием нового управления планируется перезапустить работу экспертного совета при кабмине, ряда совещательных органов, а также общественных советов при министерствах.
"В конечном итоге всё это позволит повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов и сделать систему обратной связи более эффективной и структурированной", - заключается в сообщении.