Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1602039675.html
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего сестру
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего сестру
Мужчина, убивший свою 40-летнюю родную сестру в городе Котельники, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:25
2021-03-19T18:25
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
котельники
московская область (подмосковье)
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина, убивший свою 40-летнюю родную сестру в городе Котельники, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что 18 марта утром во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело."По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве сестры (ч.1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она отметила, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и видео с камер наблюдения. Кроме того, были допрошены родственники, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы."На допросе обвиняемый сообщил, что совершил убийство сестры на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде чем совершить преступление обвиняемый следил за сестрой несколько дней", - подчеркнула Врадий.По ее словам, в ближайшее время обвиняемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html
https://ria.ru/20210316/peterburg-1601520649.html
котельники
московская область (подмосковье)
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), котельники, московская область (подмосковье), тульская область, происшествия

В Подмосковье арестовали мужчину, убившего сестру

18:25 19.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина, убивший свою 40-летнюю родную сестру в городе Котельники, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что 18 марта утром во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело.
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:07
В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора, как резать сало
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве сестры (ч.1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
Она отметила, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и видео с камер наблюдения. Кроме того, были допрошены родственники, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.
"На допросе обвиняемый сообщил, что совершил убийство сестры на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде чем совершить преступление обвиняемый следил за сестрой несколько дней", - подчеркнула Врадий.
По ее словам, в ближайшее время обвиняемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
В Санкт-Петербурге водитель напал с ножом на пассажира. Кадры ЧП - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:20
Стрелявший из ракетницы в Петербурге и его оппонент оказались братьями
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)КотельникиМосковская область (Подмосковье)Тульская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:20Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Лента новостейМолния