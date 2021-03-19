https://ria.ru/20210319/ubiystvo-1602039675.html

В Подмосковье арестовали мужчину, убившего сестру

В Подмосковье арестовали мужчину, убившего сестру

Мужчина, убивший свою 40-летнюю родную сестру в городе Котельники, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:25

2021-03-19T18:25

2021-03-19T18:25

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

котельники

московская область (подмосковье)

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Мужчина, убивший свою 40-летнюю родную сестру в городе Котельники, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что 18 марта утром во дворе многоэтажки в Котельниках 43-летний мужчина напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения, женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело."По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 43-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в убийстве сестры (ч.1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Она отметила, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и видео с камер наблюдения. Кроме того, были допрошены родственники, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы."На допросе обвиняемый сообщил, что совершил убийство сестры на почве длительного семейного конфликта и неприязненного отношения. Убийство он планировал около года. Прежде чем совершить преступление обвиняемый следил за сестрой несколько дней", - подчеркнула Врадий.По ее словам, в ближайшее время обвиняемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html

https://ria.ru/20210316/peterburg-1601520649.html

котельники

московская область (подмосковье)

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), котельники, московская область (подмосковье), тульская область, происшествия