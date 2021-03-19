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Суд признал указ Зеленского о санкциях против телеканалов законным
Суд признал указ Зеленского о санкциях против телеканалов законным
Кассационный административный суд Верховного суда рассмотрел одно из дел о санкциях против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и отказался признать... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:05
2021-03-19T18:05
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Кассационный административный суд Верховного суда рассмотрел одно из дел о санкциях против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и отказался признать соответствующий указ президента Владимира Зеленского нарушающим права граждан, сообщила пресс-служба ВС Украины.Это один из нескольких исков, поданных в ВС после введения санкций и закрытия телеканалов."Девятнадцатого марта 2021 года Кассационный суд в составе Верховного завершил рассмотрение дела… по иску гражданина, который обжаловал указ президента Украины… согласно которому применены санкции к ряду телеканалов. При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - сообщила пресс-служба в Facebook.Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного cуда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210223/telekanaly-1598687537.html
https://ria.ru/20210316/medvedchuk-1601542450.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , владимир зеленский, украина, в мире

Суд признал указ Зеленского о санкциях против телеканалов законным

18:05 19.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 мар - РИА Новости. Кассационный административный суд Верховного суда рассмотрел одно из дел о санкциях против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne и отказался признать соответствующий указ президента Владимира Зеленского нарушающим права граждан, сообщила пресс-служба ВС Украины.
Это один из нескольких исков, поданных в ВС после введения санкций и закрытия телеканалов.
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"Девятнадцатого марта 2021 года Кассационный суд в составе Верховного завершил рассмотрение дела… по иску гражданина, который обжаловал указ президента Украины… согласно которому применены санкции к ряду телеканалов. При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного cуда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
Оппозиционная платформа - За жизнь112 УкраинаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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