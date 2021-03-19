https://ria.ru/20210319/tela-1602057662.html

В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа

В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа

Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском, несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T19:53

2021-03-19T19:53

2021-03-19T19:53

гумвд

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском, несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в 2011 и 2015 годах подавала на мужа заявления об угрозе убийством, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.По данным главка, 18 марта в 10.41 (06.41 мск) в полицию через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи. Через девять минут к квартире прибыл полицейский, но ему никто не открыл и не отвечал. Соседка сказала, что посторонних звуков не слышала."В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки", - говорится в сообщении.В 14.20 (10.20 мск) того же дня в полицию поступило сообщение об обнаружении в этой квартире двух тел – ранее звонившей женщины и ее мужа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение проверки, направленной на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова", - сообщили в главке.При этом в ГУМВД отметили, что в 2011 и 2015 годах женщина писала в полицию заявления "по поводу конфликта в семье". Полицейские в обоих случаях возбуждали дела об угрозе убийством."Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон", - добавили в главке МВД.

https://ria.ru/20210221/ubiystvo-1598520578.html

https://ria.ru/20201225/zhena-1590941110.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, новосибирская область, происшествия