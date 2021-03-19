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В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа
В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа
Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском, несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T19:53
2021-03-19T19:53
гумвд
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском, несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в 2011 и 2015 годах подавала на мужа заявления об угрозе убийством, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.По данным главка, 18 марта в 10.41 (06.41 мск) в полицию через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи. Через девять минут к квартире прибыл полицейский, но ему никто не открыл и не отвечал. Соседка сказала, что посторонних звуков не слышала."В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки", - говорится в сообщении.В 14.20 (10.20 мск) того же дня в полицию поступило сообщение об обнаружении в этой квартире двух тел – ранее звонившей женщины и ее мужа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"."Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение проверки, направленной на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова", - сообщили в главке.При этом в ГУМВД отметили, что в 2011 и 2015 годах женщина писала в полицию заявления "по поводу конфликта в семье". Полицейские в обоих случаях возбуждали дела об угрозе убийством."Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон", - добавили в главке МВД.
https://ria.ru/20210221/ubiystvo-1598520578.html
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гумвд, новосибирская область, происшествия

В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа

19:53 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 мар - РИА Новости. Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском, несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в 2011 и 2015 годах подавала на мужа заявления об угрозе убийством, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.
По данным главка, 18 марта в 10.41 (06.41 мск) в полицию через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи. Через девять минут к квартире прибыл полицейский, но ему никто не открыл и не отвечал. Соседка сказала, что посторонних звуков не слышала.
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"В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки", - говорится в сообщении.
В 14.20 (10.20 мск) того же дня в полицию поступило сообщение об обнаружении в этой квартире двух тел – ранее звонившей женщины и ее мужа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение проверки, направленной на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова", - сообщили в главке.
При этом в ГУМВД отметили, что в 2011 и 2015 годах женщина писала в полицию заявления "по поводу конфликта в семье". Полицейские в обоих случаях возбуждали дела об угрозе убийством.
"Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон", - добавили в главке МВД.
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ГУМВДНовосибирская областьПроисшествия
 
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