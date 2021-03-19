В Липецком технопарке появились два новых резидента
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиЗаседание профильной конкурсной комиссии в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Два новых резидента - компания по проверке качества соответствия упаковки и игрушек, а также компания по производству безопасного покрытия детских площадок - появились в технопарке "Липецк", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Объем заявленных инвестиций на реализацию этих проектов составит около 50 миллионов рублей. Но для нас особенно важно создание рабочих мест и их планируется - более 60", - сказал губернатор. При этом он отметил, что в липецком технопарке, который был создан в апреле 2012 года, 29 резидентов и все они успешно реализуют свои проекты, привлекают инвестиции, создают рабочие места и расширяют рынки присутствия.
ООО "Новолипецкая испытательная лаборатория" планирует оказывать услуги по проверке соответствия продукции лёгкой промышленности, детских игрушек и упаковки. Генеральный директор предприятия Игорь Журавлев сообщил, что ни в Липецкой области, ни в ближайших регионах подобных компаний нет. Только в первый год предприятие рассчитывает создать до десяти рабочих мест, привлечь студентов – сначала на практику, а после трудоустроить.
ООО "Соурус" займётся производством источников питания - светодиодов, интеллектуально защищённых от перенапряжения. По словам заместителя генерального директора Александра Хованских, продукция будет защищена от пыли и влаги, что позволит предотвратить выход из строя оборудования. В первый год компания планирует завершить научно-исследовательскую деятельность, выпустить пробную партию и провести её сертификацию. А после начать серийный выпуск продукции.
Также конкурсная комиссия рассмотрела новый проект действующего резидента ООО "Зевс Технологии". Предприятие планирует изготавливать полезные изделия из резиновой крошки, например, безопасное покрытие для детских и спортивных площадок. Открытие компании позволит снизить расходы бюджетных средств при реализации различных программ, в том числе "Инициативного бюджетирования".