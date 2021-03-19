https://ria.ru/20210319/tekhnopark-1602043262.html

В Липецком технопарке появились два новых резидента

В Липецком технопарке появились два новых резидента

Два новых резидента - компания по проверке качества соответствия упаковки и игрушек, а также компания по производству безопасного покрытия детских площадок -... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:54

2021-03-19T18:54

2021-03-19T18:54

липецкая область

"липецк"

игорь артамонов

технопарки

липецкая область

технологии

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ЛИПЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Два новых резидента - компания по проверке качества соответствия упаковки и игрушек, а также компания по производству безопасного покрытия детских площадок - появились в технопарке "Липецк", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.ООО "Новолипецкая испытательная лаборатория" планирует оказывать услуги по проверке соответствия продукции лёгкой промышленности, детских игрушек и упаковки. Генеральный директор предприятия Игорь Журавлев сообщил, что ни в Липецкой области, ни в ближайших регионах подобных компаний нет. Только в первый год предприятие рассчитывает создать до десяти рабочих мест, привлечь студентов – сначала на практику, а после трудоустроить.ООО "Соурус" займётся производством источников питания - светодиодов, интеллектуально защищённых от перенапряжения. По словам заместителя генерального директора Александра Хованских, продукция будет защищена от пыли и влаги, что позволит предотвратить выход из строя оборудования. В первый год компания планирует завершить научно-исследовательскую деятельность, выпустить пробную партию и провести её сертификацию. А после начать серийный выпуск продукции.Также конкурсная комиссия рассмотрела новый проект действующего резидента ООО "Зевс Технологии". Предприятие планирует изготавливать полезные изделия из резиновой крошки, например, безопасное покрытие для детских и спортивных площадок. Открытие компании позволит снизить расходы бюджетных средств при реализации различных программ, в том числе "Инициативного бюджетирования".

https://ria.ru/20210318/ipoteka-1601763649.html

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"липецк", игорь артамонов, технопарки, липецкая область, технологии