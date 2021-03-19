https://ria.ru/20210319/tekhnologii-1602063652.html

Камерунский какао-трейдер Noha Nyamedjo заинтересован в технологиях из РФ

Камерунский какао-трейдер Noha Nyamedjo заинтересован в технологиях из РФ

Камерунский трейдер в сфере кофе и какао Noha Nyamedjo Group заинтересован в трансфере технологий из России, заявил генеральный директор компании Месак Ноа. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:33

2021-03-19T20:33

2021-03-19T20:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

объединенные кондитеры

москва

африка

камерун

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Камерунский трейдер в сфере кофе и какао Noha Nyamedjo Group заинтересован в трансфере технологий из России, заявил генеральный директор компании Месак Ноа.По его словам, Noha Nyamedjo Group является четвертым по обороту трейдером какао и кофе в Камеруне."Российские компании, в частности "Объединенные кондитеры", могли бы поучаствовать в трансфере технологий из России в Камерун", - сказал Ноа в ходе круглого стола "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок" в рамках международного телемоста MOSCOW - AFRICA 2021, организованного МИА "Россия сегодня". Организатором мероприятия выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По его словам, камерунский трейдер установил контакты с российской компанией "Объединенные кондитеры" на саммите "Россия-Африка" в Сочи. "Наша компания хочет помочь им выйти на наш рынок и сама выйти на рынок России", - сказал Ноа. Он добавил, что камерунская компания продолжит соответствующие переговоры в 2021 году.Глава Noha Nyamedjo Group отметил, что Камерун является крупным производителем какао, но лишь небольшой объем какао перерабатывается на месте. "Мы бы хотели стать одним из первых местных предприятий, которые перерабатывают какао на месте. Мы планируем возвести такие производственные мощности, которые смогут перерабатывать до 32 тысяч тонн какао в год. Объем инвестиций и операционных затрат оценивается в 55 миллионов евро", - рассказал Ноа. При этом он указал, что для такого крупномасштабного проекта необходимы партнеры.От имени сельскохозяйственной палаты Камеруна Ноа отметил, что страна заинтересована в установлении контактов с российскими партнерами. "В таких областях, как рыболовство, скотоводство и сельское хозяйство. Мы намерены восстанавливать партнерство с российскими компаниями в этом секторе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210319/eksport-1602024555.html

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камерун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенные кондитеры , москва, африка, камерун, технологии, экономика