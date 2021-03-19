https://ria.ru/20210319/subsidii-1601957243.html

В Москве стартует заявочная кампания на субсидии для промпредприятий

В Москве стартует заявочная кампания на субсидии для промпредприятий

Промышленные предприятия столицы с 22 марта могут подать заявку на получение субсидий для возмещения затрат по лизингу, на уплату процентов по кредитным... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:36

2021-03-19T12:36

2021-03-19T12:36

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Промышленные предприятия столицы с 22 марта могут подать заявку на получение субсидий для возмещения затрат по лизингу, на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение оборудования, а также на подключение к инженерным сетям, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что промышленники могут получить помощь на возмещение части затрат по лизингу в размере до 100 миллионов рублей в год, а на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год.Заявку на субсидию для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредитам можно подать через личный кабинет на сайте в разделе "Меры поддержки" с 22 марта по 30 сентября 2021 года включительно. Заявку на субсидию по возмещению затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям можно подать напрямую в департамент инвестиционной и промышленной политики в бумажном виде с 29 марта по 30 сентября 2021 года включительно, рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210309/moskva-1600432142.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика