https://ria.ru/20210319/stroitelstvo-1602072994.html

Депутат положительно оценил ситуацию в строительстве Самарской области

Депутат положительно оценил ситуацию в строительстве Самарской области

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев по итогам своего визита в Самарскую область положительно оценил ситуацию в строительстве региона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T22:07

2021-03-19T22:07

2021-03-19T22:07

жилье

дмитрий савельев

госдума рф

самарская область

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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев по итогам своего визита в Самарскую область положительно оценил ситуацию в строительстве региона, сообщила пресс-служба облправительства.В пятницу Савельев провел встречу с министром строительства региона Евгением Чудаевым. Ранее депутату поступило сообщение о возможной коррупции в деятельности должностных лиц минстроя Самарской области. В связи с этим Савельев приехал в Самарскую область, чтобы на месте разобраться в ситуации."Парламентарий сообщил, что ситуация в строительной отрасли Самарской области намного лучше, чем во многих других регионах страны", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Чудаев рассказал Савельеву, что по итогам 2021 года в Самарской области 75 тысяч семей должны улучшить свои жилищные условия. Министр также доложил, что в планах ведомства в текущем году двукратное увеличение выданных разрешений на строительство, реализация шести крупных проектов застройки, а главная задача – выполнить все цели национальных проектов и планов по вводу жилья. По данным пресс-службы, до 2030 года в регионе планируют обновить порядка 11% всего жилого фонда.Отмечается, что Савельев также провел встречу с застройщиками, работающими в Самарской области. Они подчеркнули, что постоянно находятся на связи с губернатором Дмитрием Азаровым и ощущают всестороннюю поддержку со стороны главы региона."Приехал, чтобы составить личное впечатление, и меня многое порадовало. Увидел высочайшую систему коммуникации со стороны власти, губернатора, министерства с представителями строительного комплекса и бизнеса. Мы поговорили по душам, рассказали о своих чаяниях и планах. Поверьте мне, такого уровня коммуникации нигде. Многим регионам у вас нужно поучиться такому взаимодействию, - цитирует Савельева пресс-служба.

https://ria.ru/20210314/sotrudnichestvo-1601171057.html

https://ria.ru/20210204/samara-1595961977.html

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жилье, дмитрий савельев, госдума рф, самарская область