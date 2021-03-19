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Следователи установили личности избивших мужчину с ребенком в Ставрополе
Следователи установили личности избивших мужчину с ребенком в Ставрополе
Следователи установили личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе, они объявлены в розыск, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:51
2021-03-19T17:51
скр
следственный комитет россии (ск рф)
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 мар - РИА Новости. Следователи установили личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе, они объявлены в розыск, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили кулаком в лицо мужчину, державшего за руку 3-летнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести."Следователи СКР и оперативники установили личности подозреваемых. Это Магомед Кадиев 2 октября 1999 года рождения и Карин Амирханов 20 июля 2001 года рождения. В настоящее время Кадиев и Амирханов объявлены в розыск", - говорится в сообщении. СК просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, обратиться в ведомство.
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Кадры избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
Кадры избиения мужчины с ребенком в Ставрополе
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скр, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия

Следователи установили личности избивших мужчину с ребенком в Ставрополе

17:51 19.03.2021
 
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 19 мар - РИА Новости. Следователи установили личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком в Ставрополе, они объявлены в розыск, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые поочередно ударили кулаком в лицо мужчину, державшего за руку 3-летнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
"Следователи СКР и оперативники установили личности подозреваемых. Это Магомед Кадиев 2 октября 1999 года рождения и Карин Амирханов 20 июля 2001 года рождения. В настоящее время Кадиев и Амирханов объявлены в розыск", - говорится в сообщении. СК просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, обратиться в ведомство.
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СКРСледственный комитет России (СК РФ)СтавропольПроисшествия
 
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