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Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:49
2021-03-19T17:49
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
втб
экономика
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых. В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией, впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставка опустилась до исторического минимума в 4,25 процента. Осенью возросли темпы инфляции и цикл смягчений поставили на паузу.Однако ситуация обострилась, и правительству вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.Сейчас годовая инфляция по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.Ее повышение должно снизить темп инфляции и укрепить курс национальной валюты, а также может поспособствовать росту процентов по займам и депозитным вкладам.Прогнозы дальнейшего ростаГлава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дальнейшие шаги ЦБ зависят от развития ситуации. Она отметила, что банк планирует вернуться к нейтральной денежной политике, при которой ставка должна находиться на отметке в пять-шесть процентов. Однако столь резкое повышение может не понадобиться в 2021 году.По мнению Набиуллиной, сейчас инфляция находится у пиковых значений, и уже в апреле можно ожидать ее снижения.По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в течение 2021 года можно ожидать еще одного повышения ключевой ставки."По мнению наших аналитиков, возможно в течение года, к концу года, ставка еще плавно поднимется, что в общем-то не так существенно для деятельности банка. Я думаю, это хорошо, потому что любые крупные "шараханья", конечно, наносят ущерб и клиентам, и банку. Поэтому, мы думаем, что вот такое плавное, небольшое повышение, может быть, до 4,75 процента, оно возможно до конца года", — отметил он.При этом инфляция, по его словам, вернется к отметке в четыре процента.
https://realty.ria.ru/20210319/ipoteka-1602002458.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

17:49 19.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых.
В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией, впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставка опустилась до исторического минимума в 4,25 процента. Осенью возросли темпы инфляции и цикл смягчений поставили на паузу.
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Однако ситуация обострилась, и правительству вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.
Сейчас годовая инфляция по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Ее повышение должно снизить темп инфляции и укрепить курс национальной валюты, а также может поспособствовать росту процентов по займам и депозитным вкладам.
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Прогнозы дальнейшего роста

Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дальнейшие шаги ЦБ зависят от развития ситуации. Она отметила, что банк планирует вернуться к нейтральной денежной политике, при которой ставка должна находиться на отметке в пять-шесть процентов. Однако столь резкое повышение может не понадобиться в 2021 году.
По мнению Набиуллиной, сейчас инфляция находится у пиковых значений, и уже в апреле можно ожидать ее снижения.
По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в течение 2021 года можно ожидать еще одного повышения ключевой ставки.
"По мнению наших аналитиков, возможно в течение года, к концу года, ставка еще плавно поднимется, что в общем-то не так существенно для деятельности банка. Я думаю, это хорошо, потому что любые крупные "шараханья", конечно, наносят ущерб и клиентам, и банку. Поэтому, мы думаем, что вот такое плавное, небольшое повышение, может быть, до 4,75 процента, оно возможно до конца года", — отметил он.
При этом инфляция, по его словам, вернется к отметке в четыре процента.
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБЭкономика
 
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