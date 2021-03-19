https://ria.ru/20210319/stavka-1602033031.html

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:49

2021-03-19T17:49

2021-03-19T17:49

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

втб

экономика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Центральный банк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта — теперь она составит 4,5 процента годовых. В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией, впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику: летом ставка опустилась до исторического минимума в 4,25 процента. Осенью возросли темпы инфляции и цикл смягчений поставили на паузу.Однако ситуация обострилась, и правительству вмешалось с административными мерами: заключило соглашения с бизнесом о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, ввело зерновой демпфер и повысило экспортные пошлины на подсолнечник.Сейчас годовая инфляция по-прежнему превышает цель в четыре процента. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила РИА Новости, что не исключает повышения ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.Ее повышение должно снизить темп инфляции и укрепить курс национальной валюты, а также может поспособствовать росту процентов по займам и депозитным вкладам.Прогнозы дальнейшего ростаГлава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что дальнейшие шаги ЦБ зависят от развития ситуации. Она отметила, что банк планирует вернуться к нейтральной денежной политике, при которой ставка должна находиться на отметке в пять-шесть процентов. Однако столь резкое повышение может не понадобиться в 2021 году.По мнению Набиуллиной, сейчас инфляция находится у пиковых значений, и уже в апреле можно ожидать ее снижения.По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в течение 2021 года можно ожидать еще одного повышения ключевой ставки."По мнению наших аналитиков, возможно в течение года, к концу года, ставка еще плавно поднимется, что в общем-то не так существенно для деятельности банка. Я думаю, это хорошо, потому что любые крупные "шараханья", конечно, наносят ущерб и клиентам, и банку. Поэтому, мы думаем, что вот такое плавное, небольшое повышение, может быть, до 4,75 процента, оно возможно до конца года", — отметил он.При этом инфляция, по его словам, вернется к отметке в четыре процента.

https://realty.ria.ru/20210319/ipoteka-1602002458.html

https://realty.ria.ru/20210319/ipoteka-1602015874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, экономика