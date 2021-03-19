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Сын Трампа заявил, что в США нет лидера
Сын Трампа заявил, что в США нет лидера
Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, заявил после отказа Белого дома от прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T09:28
2021-03-19T09:28
россия
дональд трамп-младший
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, заявил после отказа Белого дома от прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что в Штатах сейчас нет лидера, а есть только "пустой костюм с телесуфлером"."Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного текста. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером", - написал Трамп-младший в Twitter.По его словам, противники Соединенных Штатов в настоящее время с упоением "смотрят на слабость Америки".Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник. В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
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россия, дональд трамп-младший, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Сын Трампа заявил, что в США нет лидера

09:28 19.03.2021
 
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, заявил после отказа Белого дома от прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что в Штатах сейчас нет лидера, а есть только "пустой костюм с телесуфлером".
"Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного текста. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером", - написал Трамп-младший в Twitter.
По его словам, противники Соединенных Штатов в настоящее время с упоением "смотрят на слабость Америки".
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало, и предложил побеседовать в пятницу или понедельник. В ответ Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 00:23
Помпео заявил, что слова Байдена о Путине являются лишь "обзывательством"
 
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