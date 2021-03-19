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В США в кадр фотографа случайно попал огромный морской дьявол
В США в кадр фотографа случайно попал огромный морской дьявол
Во Флориде в кадр фотографа, снимавшего серфера, случайно попал прыгавший по волнам огромный скат, сообщает UPI. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T00:39
2021-03-19T00:39
2021-03-19T00:39
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Во Флориде в кадр фотографа, снимавшего серфера, случайно попал прыгавший по волнам огромный скат, сообщает UPI.Запечатлевший редкое животное Расти Эсканделл рассказал, что он решил сделать несколько снимков серфера, покоряющего волны."Честно говоря, я был сосредоточен на спортсмене, старался сделать красивые кадры. Вернувшись домой, стал разбирать фотографии и увидел, что происходило на заднем плане", — пояснил Расти.На фото — скат манты, выпрыгивающий из волн позади серфера. Этих животных называют еще морскими дьяволами.По оценке автора снимка, размах плавников был не менее двух с половиной метров, "но, вероятно, еще больше".
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животные, фото, туризм, новости - туризм, флорида, сша
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Во Флориде в кадр фотографа, снимавшего серфера, случайно попал прыгавший по волнам огромный скат, сообщает
UPI.
Запечатлевший редкое животное Расти Эсканделл рассказал, что он решил сделать несколько снимков серфера, покоряющего волны.
"Честно говоря, я был сосредоточен на спортсмене, старался сделать красивые кадры. Вернувшись домой, стал разбирать фотографии и увидел, что происходило на заднем плане", — пояснил Расти.
На фото — скат манты, выпрыгивающий из волн позади серфера. Этих животных называют еще морскими дьяволами.
По оценке автора снимка, размах плавников был не менее двух с половиной метров, "но, вероятно, еще больше".