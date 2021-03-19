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Такс: САДК видит возможности для сотрудничества с инвесторами из России
Такс: САДК видит возможности для сотрудничества с инвесторами из России
Сообщество развития Юга Африки (САДК) видит много возможностей для сотрудничества с инвесторами из России, сказала исполнительный секретарь САДК Стергомена... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:50
2021-03-19T17:50
2021-03-19T17:50
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
африка
экономика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сообщество развития Юга Африки (САДК) видит много возможностей для сотрудничества с инвесторами из России, сказала исполнительный секретарь САДК Стергомена Лоуренс Такс.По ее словам, если страны Африки хотят вести вперед экономическую и технологическую трансформацию целого континента, то им нужны партнеры."Именно поэтому для нас настолько важно наше сотрудничество с Москвой. Огромное количество сфер мы видим, в которых можем работать вместе. Это инфраструктурный сектор, энергетика, те сферы, где мы будем сотрудничать максимально плодотворно", - сказала Такс в ходе первого международного телемоста Moscow - Africa 2021.По ее словам, еще одна инвестиционная возможность, которую САДК видит в Африке для частного сектора, это сельское хозяйство. Она также сказала, что страны Сообщества развития Юга Африки зависят от сырья, которое поставляется в регион из-за рубежа, но потенциально могут сами производить себе необходимое сырье."И здесь мы видим много возможностей для сотрудничества с инвесторами из России. Я говорю о производстве, например, хлопка, сои, других культур, помимо этого, производство кожи также является перспективным направлением сотрудничества. Мы готовы сотрудничать с Москвой в тех сферах, о которых я рассказала, и во многих других. Сообщество развития Юга Африки заинтересовано в комплексном и всеобъемлющем сотрудничестве", - отметила исполнительный секретарь САДК.Как отметила Стергомена Лоуренс Такс, САДК также готова сотрудничать по направлению обновления и усовершенствования существующих в Африке технологий и инфраструктурных условий.Созданное в 1992 на базе Конференции по координации развития Юга Африки (САДКК, создана в 1980 году) Сообщество развития Юга Африки включает сейчас в себя такие страны, как Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Демократическая республика Конго, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшелы, Танзания, ЮАР, Мадагаскар. САДК является одним из крупнейших и наиболее влиятельных субрегиональных объединений Африки.В октябре 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Стергомена Лоуренс Такс подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и организацией об основах взаимодействия и сотрудничества.Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".
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москва, африка, экономика
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сообщество развития Юга Африки (САДК) видит много возможностей для сотрудничества с инвесторами из России, сказала исполнительный секретарь САДК Стергомена Лоуренс Такс.
По ее словам, если страны Африки хотят вести вперед экономическую и технологическую трансформацию целого континента, то им нужны партнеры.
"Именно поэтому для нас настолько важно наше сотрудничество с Москвой. Огромное количество сфер мы видим, в которых можем работать вместе. Это инфраструктурный сектор, энергетика, те сферы, где мы будем сотрудничать максимально плодотворно", - сказала Такс в ходе первого международного телемоста Moscow - Africa 2021.
По ее словам, еще одна инвестиционная возможность, которую САДК видит в Африке для частного сектора, это сельское хозяйство. Она также сказала, что страны Сообщества развития Юга Африки зависят от сырья, которое поставляется в регион из-за рубежа, но потенциально могут сами производить себе необходимое сырье.
"И здесь мы видим много возможностей для сотрудничества с инвесторами из России. Я говорю о производстве, например, хлопка, сои, других культур, помимо этого, производство кожи также является перспективным направлением сотрудничества. Мы готовы сотрудничать с Москвой в тех сферах, о которых я рассказала, и во многих других. Сообщество развития Юга Африки заинтересовано в комплексном и всеобъемлющем сотрудничестве", - отметила исполнительный секретарь САДК.
Как отметила Стергомена Лоуренс Такс, САДК также готова сотрудничать по направлению обновления и усовершенствования существующих в Африке технологий и инфраструктурных условий.
"Мы будем рады работать как с Россией, так и с Москвой в частности в том, чтобы развивать те навыки, что существуют у африканского персонала, технологий, которыми мы пользуемся", - добавила она.
Созданное в 1992 на базе Конференции по координации развития Юга Африки (САДКК, создана в 1980 году) Сообщество развития Юга Африки включает сейчас в себя такие страны, как Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Демократическая республика Конго, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшелы, Танзания, ЮАР, Мадагаскар. САДК является одним из крупнейших и наиболее влиятельных субрегиональных объединений Африки.
В октябре 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
и исполнительный секретарь Сообщества развития Юга Африки Стергомена Лоуренс Такс подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и организацией об основах взаимодействия и сотрудничества.
Телемост организован Центром поддержки и развития экспорта "Моспром".