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Недовольные уборкой снега жители Челябинска принесли лопаты главе района
Недовольные уборкой снега жители Челябинска принесли лопаты главе района
Администрация Калининского района Челябинска расторгла контракт с подрядчиком на уборку снега в микрорайоне после того, как недовольные уборкой дорог местные... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:02
2021-03-19T17:02
челябинск
калининский район
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар – РИА Новости. Администрация Калининского района Челябинска расторгла контракт с подрядчиком на уборку снега в микрорайоне после того, как недовольные уборкой дорог местные жители принесли в администрацию района лопаты, сообщили РИА Новости в районной администрации.Как сообщил в пятницу один из Telegram-каналов, жители микрорайона "Никольская роща" Калининского района Челябинска принесли в администрацию района лопаты и хотели их вручить главе района Сергею Колеснику, так как они "ни разу за всю зиму не увидели в своем микрорайоне снегоуборочную технику".По данным районной администрации, в адрес администрации Калининского района поступает огромное количество жалоб на ненадлежащее содержание объектов благоустройства."Одна из подобных жалоб поступила от жителей поселка "Никольская роща"… По результатам контрольных объездов 18-19 марта администрацией района установлено, что ИП Нестеров продолжает систематически игнорировать муниципальные задания, существенно нарушать условия контракта. Администрацией района сегодня принято решение о досрочном одностороннем расторжении контракта с ИП Нестеровым из-за недобросовестности", - говорится в сообщении.Также в администрации уточнили, что жители микрорайона обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность ИП Нестеров как муниципального подрядчика. Полицией города Челябинска запрошена информация по указанным контрактам, добавляется в сообщении.Кроме того, на следующей неделе администрацией района будут направлены материалы в УФАС для решения вопроса о включении ИП Нестеров в "черный список", также ожидается, что в начале следующей недели будут определены новые подрядные организации для уборки снега, поясняется в сообщении.
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челябинск, калининский район, происшествия

Недовольные уборкой снега жители Челябинска принесли лопаты главе района

17:02 19.03.2021
 
© Depositphotos / pingvin1337Вид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Depositphotos / pingvin1337
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар – РИА Новости. Администрация Калининского района Челябинска расторгла контракт с подрядчиком на уборку снега в микрорайоне после того, как недовольные уборкой дорог местные жители принесли в администрацию района лопаты, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Как сообщил в пятницу один из Telegram-каналов, жители микрорайона "Никольская роща" Калининского района Челябинска принесли в администрацию района лопаты и хотели их вручить главе района Сергею Колеснику, так как они "ни разу за всю зиму не увидели в своем микрорайоне снегоуборочную технику".
По данным районной администрации, в адрес администрации Калининского района поступает огромное количество жалоб на ненадлежащее содержание объектов благоустройства.
"Одна из подобных жалоб поступила от жителей поселка "Никольская роща"… По результатам контрольных объездов 18-19 марта администрацией района установлено, что ИП Нестеров продолжает систематически игнорировать муниципальные задания, существенно нарушать условия контракта. Администрацией района сегодня принято решение о досрочном одностороннем расторжении контракта с ИП Нестеровым из-за недобросовестности", - говорится в сообщении.
Также в администрации уточнили, что жители микрорайона обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность ИП Нестеров как муниципального подрядчика. Полицией города Челябинска запрошена информация по указанным контрактам, добавляется в сообщении.
Кроме того, на следующей неделе администрацией района будут направлены материалы в УФАС для решения вопроса о включении ИП Нестеров в "черный список", также ожидается, что в начале следующей недели будут определены новые подрядные организации для уборки снега, поясняется в сообщении.
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ЧелябинскКалининский районПроисшествия
 
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