https://ria.ru/20210319/sneg-1602020864.html

Недовольные уборкой снега жители Челябинска принесли лопаты главе района

Недовольные уборкой снега жители Челябинска принесли лопаты главе района

Администрация Калининского района Челябинска расторгла контракт с подрядчиком на уборку снега в микрорайоне после того, как недовольные уборкой дорог местные... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:02

2021-03-19T17:02

2021-03-19T17:02

челябинск

калининский район

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар – РИА Новости. Администрация Калининского района Челябинска расторгла контракт с подрядчиком на уборку снега в микрорайоне после того, как недовольные уборкой дорог местные жители принесли в администрацию района лопаты, сообщили РИА Новости в районной администрации.Как сообщил в пятницу один из Telegram-каналов, жители микрорайона "Никольская роща" Калининского района Челябинска принесли в администрацию района лопаты и хотели их вручить главе района Сергею Колеснику, так как они "ни разу за всю зиму не увидели в своем микрорайоне снегоуборочную технику".По данным районной администрации, в адрес администрации Калининского района поступает огромное количество жалоб на ненадлежащее содержание объектов благоустройства."Одна из подобных жалоб поступила от жителей поселка "Никольская роща"… По результатам контрольных объездов 18-19 марта администрацией района установлено, что ИП Нестеров продолжает систематически игнорировать муниципальные задания, существенно нарушать условия контракта. Администрацией района сегодня принято решение о досрочном одностороннем расторжении контракта с ИП Нестеровым из-за недобросовестности", - говорится в сообщении.Также в администрации уточнили, что жители микрорайона обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность ИП Нестеров как муниципального подрядчика. Полицией города Челябинска запрошена информация по указанным контрактам, добавляется в сообщении.Кроме того, на следующей неделе администрацией района будут направлены материалы в УФАС для решения вопроса о включении ИП Нестеров в "черный список", также ожидается, что в начале следующей недели будут определены новые подрядные организации для уборки снега, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210221/strelba-1598502930.html

челябинск

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, калининский район, происшествия