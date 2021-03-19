Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости Хантер Кавуд, основатель и глава организации Russian Public Affairs Committee.
"Значительных изменений в освещении происходящего в России не произошло. Единственная разница состоит в том, что теперь Россия немного отошла на второй план, поскольку стала менее мощным политическим орудием во внутренних делах", - сказал глава неправительственной организации, которая занимается развитием и укреплением связей между США и Россией.
Он, в частности, указал, что американские СМИ при освещении событий в Крыму игнорируют ключевые факты, которые могли бы помочь лучше понять ситуацию на полуострове рядовым гражданам США.
"Проанализированные нами СМИ постоянно игнорируют ту реальность, что в Крыму проживает русское этническое большинство и жители Крыма подавляющим большинством голосов поддержали объединение (с Россией)", - сказал Кавуд.
Он также указал в качестве примера на "удивительно низкий процент" материалов, авторы которых используют для них интервью с самими жителями Крыма.
По мнению Кавуда, необъективное освещение этого вопроса вызвано не политической предвзятостью, а привычкой сотрудников американских СМИ к групповому мышлению.
"Это одностороннее освещение безусловно влияет на точку зрения американцев относительно России. Это создает у них впечатление, что Москва – это агрессор и главная причина возникающих беспорядков и что США совершенно справедливо вводят против нее санкции", - сказал собеседник агентства.