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Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T04:25
2021-03-19T04:25
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости Хантер Кавуд, основатель и глава организации Russian Public Affairs Committee.Он, в частности, указал, что американские СМИ при освещении событий в Крыму игнорируют ключевые факты, которые могли бы помочь лучше понять ситуацию на полуострове рядовым гражданам США.Он также указал в качестве примера на "удивительно низкий процент" материалов, авторы которых используют для них интервью с самими жителями Крыма.По мнению Кавуда, необъективное освещение этого вопроса вызвано не политической предвзятостью, а привычкой сотрудников американских СМИ к групповому мышлению."Это одностороннее освещение безусловно влияет на точку зрения американцев относительно России. Это создает у них впечатление, что Москва – это агрессор и главная причина возникающих беспорядков и что США совершенно справедливо вводят против нее санкции", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601910588.html
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россия, джо байден, сша, в мире

Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене

04:25 19.03.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости Хантер Кавуд, основатель и глава организации Russian Public Affairs Committee.
"Значительных изменений в освещении происходящего в России не произошло. Единственная разница состоит в том, что теперь Россия немного отошла на второй план, поскольку стала менее мощным политическим орудием во внутренних делах", - сказал глава неправительственной организации, которая занимается развитием и укреплением связей между США и Россией.
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Он, в частности, указал, что американские СМИ при освещении событий в Крыму игнорируют ключевые факты, которые могли бы помочь лучше понять ситуацию на полуострове рядовым гражданам США.
"Проанализированные нами СМИ постоянно игнорируют ту реальность, что в Крыму проживает русское этническое большинство и жители Крыма подавляющим большинством голосов поддержали объединение (с Россией)", - сказал Кавуд.
Он также указал в качестве примера на "удивительно низкий процент" материалов, авторы которых используют для них интервью с самими жителями Крыма.
По мнению Кавуда, необъективное освещение этого вопроса вызвано не политической предвзятостью, а привычкой сотрудников американских СМИ к групповому мышлению.
"Это одностороннее освещение безусловно влияет на точку зрения американцев относительно России. Это создает у них впечатление, что Москва – это агрессор и главная причина возникающих беспорядков и что США совершенно справедливо вводят против нее санкции", - сказал собеседник агентства.
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