https://ria.ru/20210319/smi-1601910958.html

Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене

Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене

Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T04:25

2021-03-19T04:25

2021-03-19T04:25

россия

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американские СМИ не изменили свой подход к освещению событий в России после прихода к власти администрации президента Джо Байдена, заявил в интервью РИА Новости Хантер Кавуд, основатель и глава организации Russian Public Affairs Committee.Он, в частности, указал, что американские СМИ при освещении событий в Крыму игнорируют ключевые факты, которые могли бы помочь лучше понять ситуацию на полуострове рядовым гражданам США.Он также указал в качестве примера на "удивительно низкий процент" материалов, авторы которых используют для них интервью с самими жителями Крыма.По мнению Кавуда, необъективное освещение этого вопроса вызвано не политической предвзятостью, а привычкой сотрудников американских СМИ к групповому мышлению."Это одностороннее освещение безусловно влияет на точку зрения американцев относительно России. Это создает у них впечатление, что Москва – это агрессор и главная причина возникающих беспорядков и что США совершенно справедливо вводят против нее санкции", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601910588.html

https://ria.ru/20210319/telemost-1601909982.html

россия

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, сша, в мире