https://ria.ru/20210319/smertnost-1601969307.html

В Минздраве отметили снижение уровня смертности среди детей

В Минздраве отметили снижение уровня смертности среди детей

Смертность среди детей в России за прошлый год сократилась на 16,6% и составила 40,5 случаев на 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, заявил министр... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T13:24

2021-03-19T13:24

2021-03-19T13:24

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Смертность среди детей в России за прошлый год сократилась на 16,6% и составила 40,5 случаев на 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Смертность детей от 0 до 17 лет за последний год составила 40,5 на 100 тысяч детей этого возраста и сократилась на 16,6%",- сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при российском парламенте.Он уточнил, что смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет в 2020 году сократилась на 8,3%."Динамика показателей говорит о том, что государственная политика и то, что формирует медицинское сообщество, является верным и даёт результат",- подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210215/smertnost-1597551789.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, общество