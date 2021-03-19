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В Минздраве отметили снижение уровня смертности среди детей
В Минздраве отметили снижение уровня смертности среди детей
Смертность среди детей в России за прошлый год сократилась на 16,6% и составила 40,5 случаев на 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, заявил министр... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:24
2021-03-19T13:24
2021-03-19T13:24
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Смертность среди детей в России за прошлый год сократилась на 16,6% и составила 40,5 случаев на 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Смертность детей от 0 до 17 лет за последний год составила 40,5 на 100 тысяч детей этого возраста и сократилась на 16,6%",- сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при российском парламенте.Он уточнил, что смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет в 2020 году сократилась на 8,3%."Динамика показателей говорит о том, что государственная политика и то, что формирует медицинское сообщество, является верным и даёт результат",- подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210215/smertnost-1597551789.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Смертность среди детей в России за прошлый год сократилась на 16,6% и составила 40,5 случаев на 100 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Смертность детей от 0 до 17 лет за последний год составила 40,5 на 100 тысяч детей этого возраста и сократилась на 16,6%",- сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при российском парламенте.
Он уточнил, что смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет в 2020 году сократилась на 8,3%.
"Динамика показателей говорит о том, что государственная политика и то, что формирует медицинское сообщество, является верным и даёт результат",- подчеркнул министр.