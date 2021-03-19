https://ria.ru/20210319/shpionazh-1601911105.html

СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в болгарской столице Софии, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T04:27

2021-03-19T04:27

2021-03-19T04:38

софия (город)

болгария

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в болгарской столице Софии, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.По данным телеканала, операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.В рамках операции в четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.Телеканал NOVA сообщает, что речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации.Официально эта информация пока не подтверждена.В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как отмечало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В ответ Москва объявила персоной нон града помощника военного атташе при болгарском посольстве.

https://ria.ru/20190917/1558781473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/bolgariya-1599289165.html

софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия (город), болгария, в мире