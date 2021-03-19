СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:27 19.03.2021 (обновлено: 04:38 19.03.2021)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестованы в болгарской столице Софии, сообщает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.
По данным телеканала, операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД.
В рамках операции в четверг полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе "Тракия" по направлению к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.
Телеканал NOVA сообщает, что речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретной информации.
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Официально эта информация пока не подтверждена.
В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как отмечало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.
В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В ответ Москва объявила персоной нон града помощника военного атташе при болгарском посольстве.
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