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Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону
Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону
Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:46
2021-03-19T17:46
анталья (провинция)
airbus a321
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
москва
ростов-на-дону
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из двигателей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что Airbus A321, выполнявший рейс Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине."Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html
анталья (провинция)
москва
ростов-на-дону
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анталья (провинция), airbus a321, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, ростов-на-дону, происшествия

Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону

17:46 19.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из двигателей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что Airbus A321, выполнявший рейс Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине.
"Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 18:48
Во Внуково аварийно сел самолет
 
Анталья (провинция)Airbus A321Домодедово (аэропорт)Уральские авиалинииМоскваРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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