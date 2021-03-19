https://ria.ru/20210319/samolet-1602031815.html

Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону

Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону

Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:46

2021-03-19T17:46

2021-03-19T17:46

анталья (провинция)

airbus a321

домодедово (аэропорт)

уральские авиалинии

москва

ростов-на-дону

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из двигателей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что Airbus A321, выполнявший рейс Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине."Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html

анталья (провинция)

москва

ростов-на-дону

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анталья (провинция), airbus a321, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, ростов-на-дону, происшествия