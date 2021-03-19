https://ria.ru/20210319/samolet-1602031815.html
Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону
Названа причина вынужденной посадки самолета в Ростове-на-Дону
Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:46
2021-03-19T17:46
2021-03-19T17:46
анталья (провинция)
airbus a321
домодедово (аэропорт)
уральские авиалинии
москва
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1920x0_80_0_0_82b5a03486d5d4b2c43c5890695ff031.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стало отключение одного из двигателей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.Ранее "Уральские авиалинии" сообщили, что Airbus A321, выполнявший рейс Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине."Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20210318/samolet-1601867347.html
анталья (провинция)
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:0:2657:1992_1920x0_80_0_0_e00166f16f937c835aeacbc62076efcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), airbus a321, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, москва, ростов-на-дону, происшествия