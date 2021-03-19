https://ria.ru/20210319/samarskiy-universitet-1601939211.html

Сверхлегкая оптика из России пройдет испытания в космосе

Сверхлегкая оптика из России пройдет испытания в космосе

Сверхлегкая оптика для наноспутников, разработанная учеными Самарского университета, пройдет испытания в космосе, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:32

2021-03-19T11:32

2021-03-19T11:53

наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

космос - риа наука

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САМАРА, 19 мар – РИА Новости. Сверхлегкая оптика для наноспутников, разработанная учеными Самарского университета, пройдет испытания в космосе, сообщает пресс-служба вуза."Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета имени Королева, пройдут испытания в космосе на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в основе сверхлегкой оптической системы для дистанционного зондирования Земли — созданная в университете плоская дифракционная линза, способная заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов и обладающая очень малым весом. Ранее оптика на основе дифракционных линз в космосе не использовалась.Отмечается, что летные испытания в космосе должны будут показать возможности подобных оптических систем выявить возможные направления доработки технологии. Планируется, что снимки с наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE будут после приема с орбиты передаваться для компьютерной обработки в Самарский университет.В вузе подчеркнули, что на основе низкобюджетных наноспутников с компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая изображение необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник окажется над нужным местом. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков, для наблюдения за сельскохозяйственными посевами и в других целях.Ранее сообщалось, что 20 марта ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран: России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.

https://ria.ru/20210318/samarskiy-universitet-1601585561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, космос - риа наука