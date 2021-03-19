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https://ria.ru/20210319/samarskiy-universitet-1601939211.html
Сверхлегкая оптика из России пройдет испытания в космосе
Сверхлегкая оптика из России пройдет испытания в космосе
Сверхлегкая оптика для наноспутников, разработанная учеными Самарского университета, пройдет испытания в космосе, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:32
2021-03-19T11:53
наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
космос - риа наука
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САМАРА, 19 мар – РИА Новости. Сверхлегкая оптика для наноспутников, разработанная учеными Самарского университета, пройдет испытания в космосе, сообщает пресс-служба вуза."Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета имени Королева, пройдут испытания в космосе на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в основе сверхлегкой оптической системы для дистанционного зондирования Земли — созданная в университете плоская дифракционная линза, способная заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов и обладающая очень малым весом. Ранее оптика на основе дифракционных линз в космосе не использовалась.Отмечается, что летные испытания в космосе должны будут показать возможности подобных оптических систем выявить возможные направления доработки технологии. Планируется, что снимки с наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE будут после приема с орбиты передаваться для компьютерной обработки в Самарский университет.В вузе подчеркнули, что на основе низкобюджетных наноспутников с компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая изображение необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник окажется над нужным местом. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков, для наблюдения за сельскохозяйственными посевами и в других целях.Ранее сообщалось, что 20 марта ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран: России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, космос - риа наука

Сверхлегкая оптика из России пройдет испытания в космосе

11:32 19.03.2021 (обновлено: 11:53 19.03.2021)
 
© Фото : Самарский университетСтоп-кадр видео работы в Самарском университете над проектом сверхлегкой оптики для наноспутников
Стоп-кадр видео работы в Самарском университете над проектом сверхлегкой оптики для наноспутников - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Фото : Самарский университет
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САМАРА, 19 мар – РИА Новости. Сверхлегкая оптика для наноспутников, разработанная учеными Самарского университета, пройдет испытания в космосе, сообщает пресс-служба вуза.
"Сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, разработанные учеными Самарского университета имени Королева, пройдут испытания в космосе на борту российских наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в основе сверхлегкой оптической системы для дистанционного зондирования Земли — созданная в университете плоская дифракционная линза, способная заменить систему линз и зеркал современных телеобъективов и обладающая очень малым весом. Ранее оптика на основе дифракционных линз в космосе не использовалась.
Отмечается, что летные испытания в космосе должны будут показать возможности подобных оптических систем выявить возможные направления доработки технологии. Планируется, что снимки с наноспутников Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE будут после приема с орбиты передаваться для компьютерной обработки в Самарский университет.
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В вузе подчеркнули, что на основе низкобюджетных наноспутников с компактной оптикой можно будет создавать масштабные орбитальные группировки из сотен подобных космических аппаратов, что позволит вести мониторинг Земли в режиме практически реального времени, оперативно получая изображение необходимого участка земной поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной большой спутник окажется над нужным местом. Получаемая информация будет важна для оперативного отслеживания, например, ситуации с распространением природных пожаров, паводков, для наблюдения за сельскохозяйственными посевами и в других целях.
Ранее сообщалось, что 20 марта ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран: России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.
 
НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКосмос - РИА Наука
 
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