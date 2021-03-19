https://ria.ru/20210319/rusmolko-1602062788.html

"Русмолко" планирует создать новое производство в Пензенской области

"Русмолко" планирует создать новое производство в Пензенской области

"Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) планирует создать в Пензенской области производство сухого молока,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T20:24

2021-03-19T20:24

2021-03-19T20:24

пензенская область

иван белозерцев

пенза

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 19 мар - РИА Новости. "Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) планирует создать в Пензенской области производство сухого молока, сообщила пресс-служба правительство региона.Губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор ООО "УК "Русмолко" Суманта Кумар Де в пятницу в ходе деловых переговоров в Пензе обсудили перспективы развития компании на территории региона."Предметом делового общения также стала тема переработки молока. Участники встречи обсудили возможность реализации нового проекта, что позволило бы создать в Пензенской области производство по выпуску сухого молока и поставлять данную востребованную продукцию не только в другие российские регионы, но и на экспорт", - говорится в сообщении.Белозерцев на встрече отметил, что "Русмолко" в Сердобском районе успешно реализует проект расширения молочно-товарного комплекса до 7,2 тысячи дойных голов с объемом инвестиций около 2,5 миллиарда рублей, строительство этого объекта планируется завершить в текущем году. Как ожидается, новый животноводческий комплекс сможет ежедневно производить около 250 тонн молока, а совокупный объем производства в компании достигнет 550 тонн молока в сутки.Глава региона отдельно акцентировал внимание на эффективности работы семенного завода компании и предложил инвестору подумать над вопросом увеличения пахотных земель агрохолдинга в связи с тем, что необрабатываемых участков в регионе становится меньше."Компания "Русмолко" является мощнейшей не только в Пензенской области, России, но и в Европе… Я поддерживаю вашу компанию по-прежнему настолько, что когда возникают вопросы, требующие срочного решения, оказываю содействие немедленно, как это было с вопросом субсидирования процентной ставки по кредиту", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.В ответ Суманта Кумар Де поблагодарил главу региона за личное участие и поддержку. "Мы развиваемся, нас не остановил год коронавируса, хотя 2020 год был достаточно тяжелым для бизнеса, но нас поддерживало государство", - цитирует слова Суманты Кумар Де пресс-служба."Русская молочная компания" ("Русмолко") - один из ведущих производителей молока в РФ и крупнейший - в Пензенской области. Под управлением компании находятся свыше 150 тысяч гектаров земли. "Русмолко" развивает три направления: молочное животноводство, растениеводство и семеноводство. В январе 2012 года сингапурская Olam International приобрела 75% долю в "Русмолко", а в 2019 году увеличила свою долю до 100%.

https://ria.ru/20210304/sklady-1599898868.html

https://ria.ru/20210304/investory-1599896806.html

пенза

пензенская область

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иван белозерцев, пенза, пензенская область, экономика