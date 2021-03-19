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Путину не следует жать руку Байдену при встрече, считает эксперт
Путину не следует жать руку Байдену при встрече, считает эксперт
Президент США Джо Байден, отказавшись от диалога с российским коллегой Владимиром Путиным через своего пресс-секретаря Джен Псаки, поступил неуважительно,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T13:48
2021-03-19T13:48
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от диалога с российским коллегой Владимиром Путиным через своего пресс-секретаря Джен Псаки, поступил неуважительно, лидеру РФ не стоит пожимать ему руку при встрече, считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что Москва пока не знает о реакции США на предложение поговорить в прямом эфире с Путиным, а сама идея российского лидера состояла в том, чтобы не позволить "беспрецедентным" заявлениями Байдена окончательно нанести вред отношениям Москвы и Вашингтона.Фененко со своей стороны считает, что подобный подход в США могут воспринять как слабость. "Американцы к этому относятся совершенно иначе: в американской культуре силен только тот, кто симметрично отвечает; кто отвечает несимметрично, рассматривается в американской культуре как слабак, на которого следует продолжать давление. То есть американцы сделали вывод: раз Россия боится нанести ущерб отношениям, значит, нас боится, надо продолжать давление",- полагает эксперт.Он считает, что Путину не стоит подавать руку Байдену при возможной встрече на международных мероприятиях. "После таких высказываний мне лично кажется, что не следовало бы, но если мы и протянем руку, то нужно понимать, что это всего лишь рукопожатие между враждебными державами",- сказал Фененко."У нас, к сожалению, превалирует унаследованная от послебрежневских времен культура жеста: если мы пожимаем друг другу руки, то наши отношения улучшаются. Но жест без настроя не имеет ничего. Можно пожать друг другу руку, а завтра инициировать военный конфликт. Нам надо отходить от культуры жеста и понимать: если мы в ответ на американские грубости протягиваем руку, американцы - не китайцы и не японцы, они воспринимают это как нашу слабость",- сказал Фененко.Он напомнил, что Александр I и Наполеон писали друг другу в письмах "государь-брат", "что отнюдь не помешало началу войны".Фененко считает, что США не заинтересованы в диалоге с РФ по разоружению. "Американцы не заинтересованы, по большому счету, ни в каких общих темах с нами, они воспринимают нас как враждебное государство. Тот факт, что мы хотим помогать им в области нераспространения, они тем более воспринимают это как слабость: значит, Россия несмотря на унижения, готова играть по нашим правилам, значит, можно усиливать давление,- так это видится из Вашингтона",- сказал он.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
https://ria.ru/20210319/razgovor-1601962427.html
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Путину не следует жать руку Байдену при встрече, считает эксперт

13:48 19.03.2021
 
© REUTERS / Alexander Natruskin/File PhotoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© REUTERS / Alexander Natruskin/File Photo
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, отказавшись от диалога с российским коллегой Владимиром Путиным через своего пресс-секретаря Джен Псаки, поступил неуважительно, лидеру РФ не стоит пожимать ему руку при встрече, считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.
"Отказ (от предложения поговорить - ред.) был оформлен в оскорбительной форме, потому что он исходил не от президента, а от Псаки, то есть Байден показал, что он не считает президента России равным себе партнером",- сказал Фененко РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что Москва пока не знает о реакции США на предложение поговорить в прямом эфире с Путиным, а сама идея российского лидера состояла в том, чтобы не позволить "беспрецедентным" заявлениями Байдена окончательно нанести вред отношениям Москвы и Вашингтона.
Фененко со своей стороны считает, что подобный подход в США могут воспринять как слабость. "Американцы к этому относятся совершенно иначе: в американской культуре силен только тот, кто симметрично отвечает; кто отвечает несимметрично, рассматривается в американской культуре как слабак, на которого следует продолжать давление. То есть американцы сделали вывод: раз Россия боится нанести ущерб отношениям, значит, нас боится, надо продолжать давление",- полагает эксперт.
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Песков рассказал об идее Путина пообщаться с Байденом в прямом эфире
Он считает, что Путину не стоит подавать руку Байдену при возможной встрече на международных мероприятиях. "После таких высказываний мне лично кажется, что не следовало бы, но если мы и протянем руку, то нужно понимать, что это всего лишь рукопожатие между враждебными державами",- сказал Фененко.
"Даже если Путин подаст руку Байдену, что это изменит? В принципе, ничего. С руководством Третьего рейха у нас были в тридцатые годы тоже вежливые и очень корректные отношения на всех международных встречах, это что-то изменило в наших отношениях? Абсолютно нет",- сказал он.
"У нас, к сожалению, превалирует унаследованная от послебрежневских времен культура жеста: если мы пожимаем друг другу руки, то наши отношения улучшаются. Но жест без настроя не имеет ничего. Можно пожать друг другу руку, а завтра инициировать военный конфликт. Нам надо отходить от культуры жеста и понимать: если мы в ответ на американские грубости протягиваем руку, американцы - не китайцы и не японцы, они воспринимают это как нашу слабость",- сказал Фененко.
Он напомнил, что Александр I и Наполеон писали друг другу в письмах "государь-брат", "что отнюдь не помешало началу войны".
Фененко считает, что США не заинтересованы в диалоге с РФ по разоружению. "Американцы не заинтересованы, по большому счету, ни в каких общих темах с нами, они воспринимают нас как враждебное государство. Тот факт, что мы хотим помогать им в области нераспространения, они тем более воспринимают это как слабость: значит, Россия несмотря на унижения, готова играть по нашим правилам, значит, можно усиливать давление,- так это видится из Вашингтона",- сказал он.
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Кто виляет Байденом
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". Он отметил, что это не просто шутка, а выражение со смыслом. По его словам, в истории каждого народа и каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий, и "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя", "мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву.
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