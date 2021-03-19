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Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу
Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу в республике, эта тема... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:33
2021-03-19T17:33
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу в республике, эта тема затрагивалась в переговорах только "в общих чертах"."В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Белорусский лидер также уточнил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не идет речь "ни о каком транзите власти, как это в России говорят".Глава республики также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Минск всегда готов в братском ключе выстраивать отношения с Москвой. "Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас", - сказал он. При этом президент пояснил, что, в первую очередь, имеет в виду возможность продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке "без каких-то искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место"."Вот у нас был такой с ним (с Путиным – ред.) разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо", - добавил белорусский лидер.Ранее Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602025550.html
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александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

17:33 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу в республике, эта тема затрагивалась в переговорах только "в общих чертах".
"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 17:19
Лукашенко рассказал о "достойных кандидатах", способных возглавить страну
Белорусский лидер также уточнил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.
При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не идет речь "ни о каком транзите власти, как это в России говорят".
Глава республики также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Минск всегда готов в братском ключе выстраивать отношения с Москвой. "Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас", - сказал он. При этом президент пояснил, что, в первую очередь, имеет в виду возможность продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке "без каких-то искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место".
"Вот у нас был такой с ним (с Путиным – ред.) разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо", - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 15:39
Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
 
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