Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) во время встречи
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу в республике, эта тема затрагивалась в переговорах только "в общих чертах".
"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер также уточнил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.
При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не идет речь "ни о каком транзите власти, как это в России говорят".
Глава республики также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Минск всегда готов в братском ключе выстраивать отношения с Москвой. "Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас", - сказал он. При этом президент пояснил, что, в первую очередь, имеет в виду возможность продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке "без каких-то искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место".
"Вот у нас был такой с ним (с Путиным – ред.) разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо", - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.