https://ria.ru/20210319/reforma-1602029572.html

Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу в республике, эта тема... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:33

2021-03-19T17:33

2021-03-19T17:33

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не обещал российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу в республике, эта тема затрагивалась в переговорах только "в общих чертах"."В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Белорусский лидер также уточнил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.При этом Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не идет речь "ни о каком транзите власти, как это в России говорят".Глава республики также высказался о сотрудничестве с Россией, подчеркнув, что Минск всегда готов в братском ключе выстраивать отношения с Москвой. "Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас", - сказал он. При этом президент пояснил, что, в первую очередь, имеет в виду возможность продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке "без каких-то искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место"."Вот у нас был такой с ним (с Путиным – ред.) разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо", - добавил белорусский лидер.Ранее Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.

https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602025550.html

https://ria.ru/20210319/lukashenko-1602001845.html

москва

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белоруссия

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александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире