https://ria.ru/20210319/rakety-1601927229.html

"Ростех" создал пусковую установку для противоградовых ракет

"Ростех" создал пусковую установку для противоградовых ракет

2021-03-19T10:05

2021-03-19T10:05

2021-03-19T10:06

новое оружие россии

россия

технодинамика

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

ростех

безопасность

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ЧЕБОКСАРЫ, 19 мар - РИА Новости. Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева (входит в "Технодинамику" корпорации "Ростех") создало установку "Эльбрус-А" для пуска противоградовых ракет, позволяющую вести стрельбу по облакам ракетами разного калибра, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Резников."Впервые представляем пусковую установку "Эльбрус-А" для противоградовых ракет, которая обеспечивает эффективный запуск ракет, необходимых для защиты сельскохозяйственных территорий от градобития. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра", - сказал Резников."Эльбрус-А" обеспечивают последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты могут направляться с различными углами возвышения по азимуту от +5 до -5 градусов от основного, что обеспечивает увеличение площади воздействия.Резников уточнил, что разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. "В настоящее время проводим совместные с Росгидрометом межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок "Эльбрус-А", - добавил гендиректор.По словам руководителя предприятия, установка имеет возможность голосового сопровождения параметров наведения по заданным азимутам и углам возвышения.Как отметил глава "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого приводит пресс-служба холдинга, модернизация пусковых установок позволяет существенно повысить эффективность средств активного воздействия на метеорологические процессы. "В среднем использование противоградовых устройств позволяет в 5 раз сократить потери сельскохозяйственной продукции от града, при этом площадь противоградовой защиты в Российской Федерации составляет 2,3 млн га", - уточнил он.По данным "Технодинамики", в общей сложности в России работает более 200 пунктов активного воздействия на метеорологические процессы. При этом с целью применения новых ракет калибра 60 мм необходимо провести замену порядка 150 существующих пусковых установок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/raketa-1601865347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технодинамика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ростех, безопасность