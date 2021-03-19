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Новое оружие России
https://ria.ru/20210319/rakety-1601927229.html
"Ростех" создал пусковую установку для противоградовых ракет
"Ростех" создал пусковую установку для противоградовых ракет
2021-03-19T10:05
2021-03-19T10:06
новое оружие россии
россия
технодинамика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
ростех
безопасность
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ЧЕБОКСАРЫ, 19 мар - РИА Новости. Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева (входит в "Технодинамику" корпорации "Ростех") создало установку "Эльбрус-А" для пуска противоградовых ракет, позволяющую вести стрельбу по облакам ракетами разного калибра, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Резников."Впервые представляем пусковую установку "Эльбрус-А" для противоградовых ракет, которая обеспечивает эффективный запуск ракет, необходимых для защиты сельскохозяйственных территорий от градобития. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра", - сказал Резников."Эльбрус-А" обеспечивают последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты могут направляться с различными углами возвышения по азимуту от +5 до -5 градусов от основного, что обеспечивает увеличение площади воздействия.Резников уточнил, что разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. "В настоящее время проводим совместные с Росгидрометом межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок "Эльбрус-А", - добавил гендиректор.По словам руководителя предприятия, установка имеет возможность голосового сопровождения параметров наведения по заданным азимутам и углам возвышения.Как отметил глава "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого приводит пресс-служба холдинга, модернизация пусковых установок позволяет существенно повысить эффективность средств активного воздействия на метеорологические процессы. "В среднем использование противоградовых устройств позволяет в 5 раз сократить потери сельскохозяйственной продукции от града, при этом площадь противоградовой защиты в Российской Федерации составляет 2,3 млн га", - уточнил он.По данным "Технодинамики", в общей сложности в России работает более 200 пунктов активного воздействия на метеорологические процессы. При этом с целью применения новых ракет калибра 60 мм необходимо провести замену порядка 150 существующих пусковых установок.
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россия, технодинамика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ростех, безопасность

"Ростех" создал пусковую установку для противоградовых ракет

10:05 19.03.2021 (обновлено: 10:06 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕБОКСАРЫ, 19 мар - РИА Новости. Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева (входит в "Технодинамику" корпорации "Ростех") создало установку "Эльбрус-А" для пуска противоградовых ракет, позволяющую вести стрельбу по облакам ракетами разного калибра, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Резников.
"Впервые представляем пусковую установку "Эльбрус-А" для противоградовых ракет, которая обеспечивает эффективный запуск ракет, необходимых для защиты сельскохозяйственных территорий от градобития. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра", - сказал Резников.
"Эльбрус-А" обеспечивают последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты могут направляться с различными углами возвышения по азимуту от +5 до -5 градусов от основного, что обеспечивает увеличение площади воздействия.
Резников уточнил, что разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. "В настоящее время проводим совместные с Росгидрометом межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок "Эльбрус-А", - добавил гендиректор.
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По словам руководителя предприятия, установка имеет возможность голосового сопровождения параметров наведения по заданным азимутам и углам возвышения.
Как отметил глава "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого приводит пресс-служба холдинга, модернизация пусковых установок позволяет существенно повысить эффективность средств активного воздействия на метеорологические процессы. "В среднем использование противоградовых устройств позволяет в 5 раз сократить потери сельскохозяйственной продукции от града, при этом площадь противоградовой защиты в Российской Федерации составляет 2,3 млн га", - уточнил он.
По данным "Технодинамики", в общей сложности в России работает более 200 пунктов активного воздействия на метеорологические процессы. При этом с целью применения новых ракет калибра 60 мм необходимо провести замену порядка 150 существующих пусковых установок.
 
Новое оружие РоссииРоссияТехнодинамикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)РостехБезопасность
 
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