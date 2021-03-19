Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210319/putin-1601963052.html
В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина
В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:57
2021-03-19T12:57
дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600931864_0:27:2930:1675_1920x0_80_0_0_ccd9ec5757225d66da83b19921e64c3f.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства вернуться в обычный график работы в обозримой перспективе.Президент России Владимир Путин в четверг пришел в "Лужники" в Москве на большой концерт в честь присоединения Крыма к РФ."Очевидно, что, конечно, график президента гораздо более насыщенный в плане выездных мероприятий, чем кульминация режима самоизоляции. Это, действительно, так. И да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, президент все чаще и чаще осуществляет выездные мероприятия, прямые контакты и так далее. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, означает ли посещение Путиным такого массового мероприятия возвращение президента к докризисному режиму работы.
https://ria.ru/20210319/putin-1601960276.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600931864_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_215370259fcd61c9d2a4adc3d188efcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, москва, политика

В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина

12:57 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства вернуться в обычный график работы в обозримой перспективе.
Президент России Владимир Путин в четверг пришел в "Лужники" в Москве на большой концерт в честь присоединения Крыма к РФ.
"Очевидно, что, конечно, график президента гораздо более насыщенный в плане выездных мероприятий, чем кульминация режима самоизоляции. Это, действительно, так. И да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, президент все чаще и чаще осуществляет выездные мероприятия, прямые контакты и так далее. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, означает ли посещение Путиным такого массового мероприятия возвращение президента к докризисному режиму работы.
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 12:50
Путин проведет выходные в тайге вместе с Шойгу
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
04:58Китай и США обсудили корректировку визовой политики
04:51Американцы извинились перед посольством России за слова Байдена
04:35Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
04:31В Приморье сгорела птицеферма
04:17Китай и США создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата
04:16Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
04:16Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
04:07В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
03:46Собиравшегося в поход на Москву якутского "шамана" признали невменяемым
03:12В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
03:10Зак Снайдер объявил, что не будет снимать фильмы по мотивам комиксов
03:06Кинолог призвал не рисковать здоровьем собаки ради лайков в соцсетях
02:56"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
02:55Маск написал пост "почти на русском" языке
02:15Экс-премьер Украины Азаров сравнил страну с фашистской Германией
02:08Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
01:43Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:19Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
01:16Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
Лента новостейМолния