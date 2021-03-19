https://ria.ru/20210319/putin-1601963052.html

В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина

В Кремле ответили на вопрос о режиме работы Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:57

2021-03-19T12:57

2021-03-19T12:57

дмитрий песков

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться настолько, что позволит главе государства вернуться в обычный график работы в обозримой перспективе.Президент России Владимир Путин в четверг пришел в "Лужники" в Москве на большой концерт в честь присоединения Крыма к РФ."Очевидно, что, конечно, график президента гораздо более насыщенный в плане выездных мероприятий, чем кульминация режима самоизоляции. Это, действительно, так. И да, постепенно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, президент все чаще и чаще осуществляет выездные мероприятия, прямые контакты и так далее. Мы надеемся на то, что и дальше ситуация будет улучшаться настолько, что позволит в обозримом будущем нам всем вернуться в обычный график", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, означает ли посещение Путиным такого массового мероприятия возвращение президента к докризисному режиму работы.

https://ria.ru/20210319/putin-1601960276.html

москва

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дмитрий песков, владимир путин, москва, политика