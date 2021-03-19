https://ria.ru/20210319/putin-1601930617.html
Путин на встрече с Совбезом предложил обсудить борьбу с оргпреступностью
Путин на встрече с Совбезом предложил обсудить борьбу с оргпреступностью
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсуждает борьбу с организованной преступностью, о ситуации доложат глава МВД РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T10:31
2021-03-19T10:31
2021-03-19T10:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
владимир колокольцев
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсуждает борьбу с организованной преступностью, о ситуации доложат глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников."Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью. Поговорим об отдельных аспектах, чувствительных аспектах этого нашего направления деятельности. Докладчиками сегодня выступают министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович и Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20190214/1550882257.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, владимир колокольцев, безопасность