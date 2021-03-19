https://ria.ru/20210319/putin-1601930617.html

Путин на встрече с Совбезом предложил обсудить борьбу с оргпреступностью

Путин на встрече с Совбезом предложил обсудить борьбу с оргпреступностью

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсуждает борьбу с организованной преступностью, о ситуации доложат глава МВД РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T10:31

2021-03-19T10:31

2021-03-19T10:31

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

владимир колокольцев

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсуждает борьбу с организованной преступностью, о ситуации доложат глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников."Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью. Поговорим об отдельных аспектах, чувствительных аспектах этого нашего направления деятельности. Докладчиками сегодня выступают министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович и Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20190214/1550882257.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, владимир колокольцев, безопасность