https://ria.ru/20210319/prezentatsiya-knigi-1601998606.html

Презентация книги об украинских военных преступлениях

Презентация книги об украинских военных преступлениях

29 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Максима Григорьева и Дмитрия Саблина "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)".

2021-03-19T15:24

2021-03-19T15:24

2021-03-19T15:24

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий САБЛИН;- член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;- журналист Семен ПЕГОВ. В книге описаны многочисленные преступления украинских "батальонов смерти", системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, притеснений Русской Православной Церкви, антисемитизма за период с 2017 по 2020 гг. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, с журналистами, адвокатами и учеными. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы