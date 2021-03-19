Презентация книги об украинских военных преступлениях
29 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Максима Григорьева и Дмитрия Саблина "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)".
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Участники:
- член Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий САБЛИН;
- член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;
- журналист Семен ПЕГОВ.
В книге описаны многочисленные преступления украинских "батальонов смерти", системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, притеснений Русской Православной Церкви, антисемитизма за период с 2017 по 2020 гг. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, с журналистами, адвокатами и учеными. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий САБЛИН;
- член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;
- журналист Семен ПЕГОВ.
В книге описаны многочисленные преступления украинских "батальонов смерти", системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, притеснений Русской Православной Церкви, антисемитизма за период с 2017 по 2020 гг. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, с журналистами, адвокатами и учеными. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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