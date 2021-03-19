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Презентация книги об украинских военных преступлениях
Презентация книги об украинских военных преступлениях
29 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Максима Григорьева и Дмитрия Саблина "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)".
2021-03-19T15:24
2021-03-19T15:24
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Задать вопросУчастники:- член Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий САБЛИН;- член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;- журналист Семен ПЕГОВ. В книге описаны многочисленные преступления украинских "батальонов смерти", системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, притеснений Русской Православной Церкви, антисемитизма за период с 2017 по 2020 гг. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, с журналистами, адвокатами и учеными. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Презентация книги об украинских военных преступлениях

15:24 19.03.2021
 
Читать ria.ru в
29 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлена книга Максима Григорьева и Дмитрия Саблина "Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)".
Задать вопрос

Участники:
- член Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий САБЛИН;
- член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ;
- журналист Семен ПЕГОВ.

В книге описаны многочисленные преступления украинских "батальонов смерти", системная политика страны по героизации нацизма и его пособников, факты цензуры и гонений журналистов, притеснений Русской Православной Церкви, антисемитизма за период с 2017 по 2020 гг. В книгу также вошли проведенные Фондом исследования проблем демократии интервью с бывшими украинскими политическими заключенными, с журналистами, адвокатами и учеными. Издание является хронологическим и содержательным продолжением вышедшей в 2016 году книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков (2014–2016)".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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