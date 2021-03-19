https://ria.ru/20210319/pozhar-1601935733.html

Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека

Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека

Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:03

2021-03-19T11:03

2021-03-19T11:03

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, пожар произошел ночью 19 марта в частном доме в селе Карандеевка Бобровского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 36-летней женщины и ее двухлетнего сына, а также 48-летнего хозяина дома со следами термического воздействия."Находившемуся в горевшем доме 10-летнему мальчику удалось спастись, в настоящее время он находится у родственников. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении - будет проверена следственным путем", - говорится в сообщении.По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

https://ria.ru/20210319/pozhar-1601914518.html

воронежская область

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следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия