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Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека
Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека
Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:03
2021-03-19T11:03
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, пожар произошел ночью 19 марта в частном доме в селе Карандеевка Бобровского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 36-летней женщины и ее двухлетнего сына, а также 48-летнего хозяина дома со следами термического воздействия."Находившемуся в горевшем доме 10-летнему мальчику удалось спастись, в настоящее время он находится у родственников. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении - будет проверена следственным путем", - говорится в сообщении.По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
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воронежская область
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следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия

Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека

11:03 19.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, пожар произошел ночью 19 марта в частном доме в селе Карандеевка Бобровского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 36-летней женщины и ее двухлетнего сына, а также 48-летнего хозяина дома со следами термического воздействия.
"Находившемуся в горевшем доме 10-летнему мальчику удалось спастись, в настоящее время он находится у родственников. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении - будет проверена следственным путем", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
Пожар в селе Перемское Пермского края - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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При пожаре в селе в Пермском крае погибли четыре человека
 
Следственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьПроисшествия
 
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