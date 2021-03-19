https://ria.ru/20210319/pozhar-1601935733.html
Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека
Названа возможная причина пожара под Воронежем, где погибли три человека
Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T11:03
2021-03-19T11:03
2021-03-19T11:03
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_17280b158a4fd5d9c8ff55c258762f3b.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, пожар произошел ночью 19 марта в частном доме в селе Карандеевка Бобровского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 36-летней женщины и ее двухлетнего сына, а также 48-летнего хозяина дома со следами термического воздействия."Находившемуся в горевшем доме 10-летнему мальчику удалось спастись, в настоящее время он находится у родственников. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении - будет проверена следственным путем", - говорится в сообщении.По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
https://ria.ru/20210319/pozhar-1601914518.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150030/74/1500307457_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_e2948f346a6af8b150a0282ce7828319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости.
Курение могло стать причиной пожара в частном доме в Воронежской области
, где погибли двое взрослых и годовалый ребенок, а десятилетний мальчик спасся, сообщает в пятницу следственное управление СК
РФ по региону.
По данным следствия, пожар произошел ночью 19 марта в частном доме в селе Карандеевка Бобровского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 36-летней женщины и ее двухлетнего сына, а также 48-летнего хозяина дома со следами термического воздействия.
"Находившемуся в горевшем доме 10-летнему мальчику удалось спастись, в настоящее время он находится у родственников. Предполагаемая причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении - будет проверена следственным путем", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.