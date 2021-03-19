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Эксперт усомнился в объективности Венецианской комиссии СЕ
Эксперт усомнился в объективности Венецианской комиссии СЕ
Решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер, считает доктор юридических наук, РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T17:48
2021-03-19T17:49
россия
венецианская комиссия
конституция рф
совет европы
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер, считает доктор юридических наук, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе.Венецианская комиссия Совета Европы в пятницу должна провести заседание по вопросу выводов по поправкам в Конституцию РФ. Это второе мнение Комиссии по этому вопросу. Первое было подготовлено в июне 2020 года.Эксперт напомнил, что сама Комиссия была создана для Восточной Европы и бывшего СССР, чтобы внедрить европейское конституционное наследство и ценности демократии, защиты прав человека, верховенства закона. Однако, отметил он, в ее составе не только юристы - специалисты по конституции, но и политологи и депутаты, а также среди стран числится Косово. "Как Косово может быть в этой системе?" - риторически спросил он.Говоря о поправках в российскую конституцию, собеседник агентства считает, что поддержка их со стороны подавляющего числа россиян связана с тем, что до этого они прошли через широкое обсуждение с привлечением разных политических сил и гражданского общества.Однако он не ждет, что комиссия примет во внимание именно это значение поправок."Они будут искать политические подоплеки. К сожалению, я только ожидаю от них политических рассуждений", - заключил юрист.
https://ria.ru/20210309/gosduma-1600457210.html
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россия, венецианская комиссия, конституция рф, совет европы, в мире

Эксперт усомнился в объективности Венецианской комиссии СЕ

17:48 19.03.2021 (обновлено: 17:49 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер, считает доктор юридических наук, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе.
Венецианская комиссия Совета Европы в пятницу должна провести заседание по вопросу выводов по поправкам в Конституцию РФ. Это второе мнение Комиссии по этому вопросу. Первое было подготовлено в июне 2020 года.
"Я давно знаком с работой этой Комиссии, еще с 1990 года, когда она была создана, и не сомневаюсь в том, что заключение будет носить ярко выраженный политический характер. Я не думаю, что она будет подходить к подготовке такого заключения сугубо профессионально, и политический аспект, безусловно, будет доминировать", - сказал РИА Новости Абашидзе.
Эксперт напомнил, что сама Комиссия была создана для Восточной Европы и бывшего СССР, чтобы внедрить европейское конституционное наследство и ценности демократии, защиты прав человека, верховенства закона. Однако, отметил он, в ее составе не только юристы - специалисты по конституции, но и политологи и депутаты, а также среди стран числится Косово. "Как Косово может быть в этой системе?" - риторически спросил он.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции
Говоря о поправках в российскую конституцию, собеседник агентства считает, что поддержка их со стороны подавляющего числа россиян связана с тем, что до этого они прошли через широкое обсуждение с привлечением разных политических сил и гражданского общества.
"Не говорю о том, что само содержание этих поправок направлено на дополнение, на уточнение социально-ориентированных параметров государства, государства, которое является социальным государством по статье 7 (Конституции РФ)", - отметил Абашидзе.
Однако он не ждет, что комиссия примет во внимание именно это значение поправок.
"Они будут искать политические подоплеки. К сожалению, я только ожидаю от них политических рассуждений", - заключил юрист.
Издание Конституции с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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РоссияВенецианская комиссияКонституция РФСовет ЕвропыВ мире
 
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