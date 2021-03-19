https://ria.ru/20210319/popravki-1602032638.html

Эксперт усомнился в объективности Венецианской комиссии СЕ

Эксперт усомнился в объективности Венецианской комиссии СЕ

Решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер, считает доктор юридических наук, РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T17:48

2021-03-19T17:48

2021-03-19T17:49

россия

венецианская комиссия

конституция рф

совет европы

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Решение Венецианской комиссии в отношении поправок к российской конституции будет носить ярко выраженный политический характер, считает доктор юридических наук, профессор, член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе.Венецианская комиссия Совета Европы в пятницу должна провести заседание по вопросу выводов по поправкам в Конституцию РФ. Это второе мнение Комиссии по этому вопросу. Первое было подготовлено в июне 2020 года.Эксперт напомнил, что сама Комиссия была создана для Восточной Европы и бывшего СССР, чтобы внедрить европейское конституционное наследство и ценности демократии, защиты прав человека, верховенства закона. Однако, отметил он, в ее составе не только юристы - специалисты по конституции, но и политологи и депутаты, а также среди стран числится Косово. "Как Косово может быть в этой системе?" - риторически спросил он.Говоря о поправках в российскую конституцию, собеседник агентства считает, что поддержка их со стороны подавляющего числа россиян связана с тем, что до этого они прошли через широкое обсуждение с привлечением разных политических сил и гражданского общества.Однако он не ждет, что комиссия примет во внимание именно это значение поправок."Они будут искать политические подоплеки. К сожалению, я только ожидаю от них политических рассуждений", - заключил юрист.

https://ria.ru/20210309/gosduma-1600457210.html

https://ria.ru/20210223/konstitutsiya-1598586402.html

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россия, венецианская комиссия, конституция рф, совет европы, в мире