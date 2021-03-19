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Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про медведя
Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про медведя
Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя заявление Джо Байдена о Владимире Путине, вспомнил стихи поэта Константина Фролова "Не будите русского... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:48
2021-03-19T12:46
сергей носов
джо байден
владимир путин
магаданская область
сша
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МАГАДАН, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя заявление Джо Байдена о Владимире Путине, вспомнил стихи поэта Константина Фролова "Не будите русского медведя!"."Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа. Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: "Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги. Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править. Есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется", — написал Носов.Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, о чем ранее доложила разведка. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей".Российский МИД назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210318/bayden-1601825965.html
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сергей носов, джо байден, владимир путин, магаданская область, сша

Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про медведя

08:48 19.03.2021 (обновлено: 12:46 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов на ВЭФ-2018
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на ВЭФ-2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МАГАДАН, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя заявление Джо Байдена о Владимире Путине, вспомнил стихи поэта Константина Фролова "Не будите русского медведя!".
"Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа. Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: "Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги. Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге. Не мешайте царствовать и править. Есть и пить, покуда сердце бьется. Вы себе не можете представить, чем для вас все это обернется", — написал Носов.
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Москва "ответит за вмешательство в выборы" в 2020 году, о чем ранее доложила разведка. Также президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он российского коллегу "убийцей".
Российский МИД назвал это проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик.
Путин, комментируя высказывания Байдена, пожелал ему здоровья. Позднее он предложил американскому лидеру продолжить разговор "без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии". По его словам, это "было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран". В числе тем, которые они могли бы обсудить, Путин назвал двусторонние отношения, борьбу с пандемией, урегулирование региональных конфликтов и вопросы стратегической стабильности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 15:39
Кто виляет Байденом
 
Сергей НосовДжо БайденВладимир ПутинМагаданская областьСША
 
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