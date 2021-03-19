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Аварий на сетях в Москве за последние 11 лет не допущено
Аварий на сетях в Москве за последние 11 лет не допущено
За последние 11 лет в Москве не было допущено подтоплений из-за весеннего паводка и аварий на сетях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:34
2021-03-19T19:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За последние 11 лет в Москве не было допущено подтоплений из-за весеннего паводка и аварий на сетях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24".Как отметил заммэра, прошедшая зима отметилась рекордным осадками, сильными морозами и частыми переходами температуры от минуса к плюсу, но городские службы выдержали этот удар и достойно отработали. По его словам, город в очередной раз смог избежать аварий и отключений.Он также отметил, что с наступлением весны все необходимые ресурсы, чтобы избежать подтоплений, у Москвы есть. Создан специальный штаб, и работа уже ведётся.
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жкх, петр бирюков, москва

Аварий на сетях в Москве за последние 11 лет не допущено

18:34 19.03.2021 (обновлено: 19:39 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоботизированная техника, с помощью которой сотрудники "Мосводоканала" проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы
Роботизированная техника, с помощью которой сотрудники Мосводоканала проводят профилактические ремонтные работы в водопроводных и канализационных сетях Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За последние 11 лет в Москве не было допущено подтоплений из-за весеннего паводка и аварий на сетях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24".
Как отметил заммэра, прошедшая зима отметилась рекордным осадками, сильными морозами и частыми переходами температуры от минуса к плюсу, но городские службы выдержали этот удар и достойно отработали. По его словам, город в очередной раз смог избежать аварий и отключений.
"Прошедшие 11 зимних периодов Москва не знает аварий на тепловых, водопроводных сетях, мы работаем с подачей ресурсов для потребителя в постоянном режиме. Отработаны различные инженерные решения, системы резервирования. Факт остается фактом: город работает без аварий, без отключений", - сказал Бирюков.
Он также отметил, что с наступлением весны все необходимые ресурсы, чтобы избежать подтоплений, у Москвы есть. Создан специальный штаб, и работа уже ведётся.
"Полагаю, что, как только начнется паводок, проведем специальные учения, потому что, еще раз подчеркиваю, мы на заседании штаба эти вопросы отработали с тем, чтобы не допустить подтоплений. Хочу подчеркнуть, что за прошедшие периоды, последние 10-11 зимних периодов, у нас не было допущено подтоплений, не было нарушений, связанных с обеспечением нормальной работы на территории города из-за весеннего паводка",- сказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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