https://ria.ru/20210319/podtopleniya-1602041768.html

Аварий на сетях в Москве за последние 11 лет не допущено

Аварий на сетях в Москве за последние 11 лет не допущено

За последние 11 лет в Москве не было допущено подтоплений из-за весеннего паводка и аварий на сетях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:34

2021-03-19T18:34

2021-03-19T19:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. За последние 11 лет в Москве не было допущено подтоплений из-за весеннего паводка и аварий на сетях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью "Москве 24".Как отметил заммэра, прошедшая зима отметилась рекордным осадками, сильными морозами и частыми переходами температуры от минуса к плюсу, но городские службы выдержали этот удар и достойно отработали. По его словам, город в очередной раз смог избежать аварий и отключений.Он также отметил, что с наступлением весны все необходимые ресурсы, чтобы избежать подтоплений, у Москвы есть. Создан специальный штаб, и работа уже ведётся.

https://ria.ru/20210316/moskva-1601451904.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва