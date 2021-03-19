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Распространение коронавируса
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В НИИ Склифосовского отчитались о работе в период пандемии
В НИИ Склифосовского отчитались о работе в период пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, НИИ скорой помощи им. Склифосовского удалось выполнить больше высокотехнологичных операций, чем в 2019 году, сообщает... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T08:28
2021-03-19T08:28
распространение коронавируса
сергей петриков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, НИИ скорой помощи им. Склифосовского удалось выполнить больше высокотехнологичных операций, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.В НИИ скорой помощи Склифосовского 20 марта 2020 года открылся инфекционный корпус для пациентов с COVID-19. Год назад корпус, который сейчас называют инфекционным, был кардиологическим. Всего за пять дней он был полностью переоборудован под новые нужды."Сейчас в отделении 135 коек, причем большинство из них - 92 - реанимационные, потому что в Склифе лечат и спасают самых тяжелых, критических пациентов. С гордостью могу сказать, что при этом работа в других отделениях не прекращалась ни на день. НИИ Склифосовского многие годы остается лидером по объему высокотехнологичных вмешательств, а в прошлом году, несмотря на пандемию, специалистам института удалось выполнить еще больше операций и превысить собственные показатели", - отметил директор НИИ Сергей Петриков.Врачи НИИ внедрили в практику самые передовые методы лечения, которые спасли тысячи жизней."Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского первыми в России начали применять для лечения COVID-19 термический гелий, использовать гипербарическую оксигенацию и плазму реконвалесцентов. Эти методы помогли значительно облегчить состояние тяжелых пациентов и быстрее победить болезнь. Только за год в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского плазму сдали почти 4,5 тысячи доноров", - говорится в сообщении.Также отмечается, что лаборатория НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – одна из крупнейших в Москве по объемам проводимых ПЦР-исследований на COVID-19."За год здесь удалось провести 1,7 миллиона тестов. До начала эпидемии лаборатория выполняла всего около 50 ПЦР-исследований в день, а в мае их число выросло до 7,3 тысяч – производительность увеличилась в 146 раз. Сейчас здесь выполняется до 12 тысяч ПЦР-исследований в сутки", - говорится в сообщении.Уже в апреле лаборатория начала проводить тесты на антитела к COVID-19. На данный момент проведено более миллиона исследований, в сутки выполняется около 5-7 тысяч тестов.
https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html
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сергей петриков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, здоровье - общество, москва, общество

В НИИ Склифосовского отчитались о работе в период пандемии

08:28 19.03.2021
 
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкЛаборатория НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
Лаборатория НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, НИИ скорой помощи им. Склифосовского удалось выполнить больше высокотехнологичных операций, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В НИИ скорой помощи Склифосовского 20 марта 2020 года открылся инфекционный корпус для пациентов с COVID-19. Год назад корпус, который сейчас называют инфекционным, был кардиологическим. Всего за пять дней он был полностью переоборудован под новые нужды.
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"Сейчас в отделении 135 коек, причем большинство из них - 92 - реанимационные, потому что в Склифе лечат и спасают самых тяжелых, критических пациентов. С гордостью могу сказать, что при этом работа в других отделениях не прекращалась ни на день. НИИ Склифосовского многие годы остается лидером по объему высокотехнологичных вмешательств, а в прошлом году, несмотря на пандемию, специалистам института удалось выполнить еще больше операций и превысить собственные показатели", - отметил директор НИИ Сергей Петриков.
Врачи НИИ внедрили в практику самые передовые методы лечения, которые спасли тысячи жизней.
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"Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского первыми в России начали применять для лечения COVID-19 термический гелий, использовать гипербарическую оксигенацию и плазму реконвалесцентов. Эти методы помогли значительно облегчить состояние тяжелых пациентов и быстрее победить болезнь. Только за год в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского плазму сдали почти 4,5 тысячи доноров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что лаборатория НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – одна из крупнейших в Москве по объемам проводимых ПЦР-исследований на COVID-19.
"За год здесь удалось провести 1,7 миллиона тестов. До начала эпидемии лаборатория выполняла всего около 50 ПЦР-исследований в день, а в мае их число выросло до 7,3 тысяч – производительность увеличилась в 146 раз. Сейчас здесь выполняется до 12 тысяч ПЦР-исследований в сутки", - говорится в сообщении.
Уже в апреле лаборатория начала проводить тесты на антитела к COVID-19. На данный момент проведено более миллиона исследований, в сутки выполняется около 5-7 тысяч тестов.
 
Распространение коронавирусаСергей ПетриковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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