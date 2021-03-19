В НИИ Склифосовского отчитались о работе в период пандемии
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкЛаборатория НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
© Пресс-служба мэрии Москвы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, НИИ скорой помощи им. Склифосовского удалось выполнить больше высокотехнологичных операций, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В НИИ скорой помощи Склифосовского 20 марта 2020 года открылся инфекционный корпус для пациентов с COVID-19. Год назад корпус, который сейчас называют инфекционным, был кардиологическим. Всего за пять дней он был полностью переоборудован под новые нужды.
"Сейчас в отделении 135 коек, причем большинство из них - 92 - реанимационные, потому что в Склифе лечат и спасают самых тяжелых, критических пациентов. С гордостью могу сказать, что при этом работа в других отделениях не прекращалась ни на день. НИИ Склифосовского многие годы остается лидером по объему высокотехнологичных вмешательств, а в прошлом году, несмотря на пандемию, специалистам института удалось выполнить еще больше операций и превысить собственные показатели", - отметил директор НИИ Сергей Петриков.
Врачи НИИ внедрили в практику самые передовые методы лечения, которые спасли тысячи жизней.
"Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского первыми в России начали применять для лечения COVID-19 термический гелий, использовать гипербарическую оксигенацию и плазму реконвалесцентов. Эти методы помогли значительно облегчить состояние тяжелых пациентов и быстрее победить болезнь. Только за год в отделении трансфузиологии НИИ Склифосовского плазму сдали почти 4,5 тысячи доноров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что лаборатория НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского – одна из крупнейших в Москве по объемам проводимых ПЦР-исследований на COVID-19.
"За год здесь удалось провести 1,7 миллиона тестов. До начала эпидемии лаборатория выполняла всего около 50 ПЦР-исследований в день, а в мае их число выросло до 7,3 тысяч – производительность увеличилась в 146 раз. Сейчас здесь выполняется до 12 тысяч ПЦР-исследований в сутки", - говорится в сообщении.
Уже в апреле лаборатория начала проводить тесты на антитела к COVID-19. На данный момент проведено более миллиона исследований, в сутки выполняется около 5-7 тысяч тестов.