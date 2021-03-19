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В редакции "МБХ Медиа" начались обыски, сообщил адвокат
В редакции "МБХ Медиа" начались обыски, сообщил адвокат
Силовики пришли c обыском в редакцию сетевого издания "МБХ Медиа" по уголовному делу о "деятельности нежелательной организации", сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:39
2021-03-19T15:12
россия
анастасия шевченко
гаджи алиев
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Силовики пришли c обыском в редакцию сетевого издания "МБХ Медиа" по уголовному делу о "деятельности нежелательной организации", сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прянишников.Собеседник агентства уточнил, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела против Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода. Он ранее стал известным, попытавшись через суд доказать свое право сфотографироваться на паспорт в дуршлаге как адепт "храма летающего макаронного монстра". Тот процесс он в итоге проиграл, сейчас, как писали местные СМИ, его заключили в СИЗО по делу об участии в нежелательной организации. По словам адвоката "Правозащиты открытки" Сергея Бадамшина, следствие считает, что Иосилевич сотрудничал с "Открытой Россией".Прянишников добавил, что с обыском в петербуржскую квартиру также пришли к координатору "Правозащиты открытки" Анастасии Бураковой.Кроме того, силовики пришли и в офис организации "Открытая Россия"*, также связанной с бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, сообщил РИА Новости адвокат Гаджи Алиев."Я зашел в здание, но в офис "Открытой России"* меня не пустили сотрудники правоохранительных органов, сейчас они уже уехали и туда может зайти любой желающий", — отметил юрист.Комментариями полиции агентство пока не располагает.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в Российской Федерации работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc. ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".В связи с членством в "Открытой России"* уже выносился как минимум один приговор по уголовному делу: в конце февраля этого года в Ростове-на-Дону члену федерального совета этого движения Анастасии Шевченко дали условный срок. Виновной она себя не признала, но решение обжаловать не стала.*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20200709/1574104645.html
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россия, анастасия шевченко, гаджи алиев, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, ростов-на-дону, происшествия

В редакции "МБХ Медиа" начались обыски, сообщил адвокат

12:39 19.03.2021 (обновлено: 15:12 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Силовики пришли c обыском в редакцию сетевого издания "МБХ Медиа" по уголовному делу о "деятельности нежелательной организации", сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прянишников.
Собеседник агентства уточнил, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела против Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода.
Он ранее стал известным, попытавшись через суд доказать свое право сфотографироваться на паспорт в дуршлаге как адепт "храма летающего макаронного монстра". Тот процесс он в итоге проиграл, сейчас, как писали местные СМИ, его заключили в СИЗО по делу об участии в нежелательной организации. По словам адвоката "Правозащиты открытки" Сергея Бадамшина, следствие считает, что Иосилевич сотрудничал с "Открытой Россией".
Прянишников добавил, что с обыском в петербуржскую квартиру также пришли к координатору "Правозащиты открытки" Анастасии Бураковой.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 12:28
В офисе "МБХ медиа" сообщили об обыске по делу ЮКОСа
Кроме того, силовики пришли и в офис организации "Открытая Россия"*, также связанной с бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, сообщил РИА Новости адвокат Гаджи Алиев.
"Я зашел в здание, но в офис "Открытой России"* меня не пустили сотрудники правоохранительных органов, сейчас они уже уехали и туда может зайти любой желающий", — отметил юрист.
Комментариями полиции агентство пока не располагает.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в Российской Федерации работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc. ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
В связи с членством в "Открытой России"* уже выносился как минимум один приговор по уголовному делу: в конце февраля этого года в Ростове-на-Дону члену федерального совета этого движения Анастасии Шевченко дали условный срок. Виновной она себя не признала, но решение обжаловать не стала.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Активистка движения Открытая Россия Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Приговор члену "Открытой России" Шевченко вступил в силу
 
РоссияАнастасия ШевченкоГаджи АлиевОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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