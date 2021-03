https://ria.ru/20210319/obyski-1601958284.html

В редакции "МБХ Медиа" начались обыски, сообщил адвокат

В редакции "МБХ Медиа" начались обыски, сообщил адвокат

Силовики пришли c обыском в редакцию сетевого издания "МБХ Медиа" по уголовному делу о "деятельности нежелательной организации", сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:39

2021-03-19T12:39

2021-03-19T15:12

россия

анастасия шевченко

гаджи алиев

открытая россия

юкос

генеральная прокуратура рф

михаил ходорковский

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Силовики пришли c обыском в редакцию сетевого издания "МБХ Медиа" по уголовному делу о "деятельности нежелательной организации", сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прянишников.Собеседник агентства уточнил, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела против Михаила Иосилевича из Нижнего Новгорода. Он ранее стал известным, попытавшись через суд доказать свое право сфотографироваться на паспорт в дуршлаге как адепт "храма летающего макаронного монстра". Тот процесс он в итоге проиграл, сейчас, как писали местные СМИ, его заключили в СИЗО по делу об участии в нежелательной организации. По словам адвоката "Правозащиты открытки" Сергея Бадамшина, следствие считает, что Иосилевич сотрудничал с "Открытой Россией".Прянишников добавил, что с обыском в петербуржскую квартиру также пришли к координатору "Правозащиты открытки" Анастасии Бураковой.Кроме того, силовики пришли и в офис организации "Открытая Россия"*, также связанной с бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, сообщил РИА Новости адвокат Гаджи Алиев."Я зашел в здание, но в офис "Открытой России"* меня не пустили сотрудники правоохранительных органов, сейчас они уже уехали и туда может зайти любой желающий", — отметил юрист.Комментариями полиции агентство пока не располагает.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в Российской Федерации работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc. ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".В связи с членством в "Открытой России"* уже выносился как минимум один приговор по уголовному делу: в конце февраля этого года в Ростове-на-Дону члену федерального совета этого движения Анастасии Шевченко дали условный срок. Виновной она себя не признала, но решение обжаловать не стала.*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20200709/1574104645.html

https://ria.ru/20210309/prigovor-1600483765.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия шевченко, гаджи алиев, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, ростов-на-дону, происшествия