https://ria.ru/20210319/obyski-1601938485.html

Источник сообщил об обысках в новосибирском минтрансе

Источник сообщил об обысках в новосибирском минтрансе

Следственные действия проходят в пятницу в министерстве транспорта Новосибирской области, в том числе с участием замглавы министерства Сергеем Ставицким, по... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T11:17

2021-03-19T11:17

2021-03-19T11:17

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новосибирск

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происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Следственные действия проходят в пятницу в министерстве транспорта Новосибирской области, в том числе с участием замглавы министерства Сергеем Ставицким, по делу о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По словам источника, фигурантов дела может быть несколько, а оперативные следственные действия правоохранительные органы проводят с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергеем Ставицким.В пресс-службе правительства Новосибирской области РИА Новости подтвердили "факт проведения следственных действий" в министерстве. "Структуры правительства оказывают правоохранительным органам содействие. Какие-либо комментарии могут быть даны после окончания расследования", - добавил представитель облправительства.По информации некоторых СМИ, обыски в минтрансе связаны с уголовным делом главы теруправления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова, задержанного в декабре 2020 года. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210315/delo-1601189346.html

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, новосибирская область, происшествия