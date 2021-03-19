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В Ростовской области обрушилась стена здания
В Ростовской области обрушилась стена здания
Два человека могут находиться под завалами после обрушения стены неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T15:10
2021-03-19T15:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сальск
ростовская область
происшествия
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Два человека могут находиться под завалами после обрушения стены неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."На территории ТРСУ в Морском переулке произошло обрушение стены неэксплуатируемого здания", - сказал собеседник агентства.По его словам, под образовавшимися завалами могут находиться два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону, в 13.50 мск поступило сообщение о том, что в здании на переулке Морской, 1 в Сальске произошло обрушение несущей стены. Здание неэксплуатируемое, двухэтажное, в плане 20 на 30 метров. В МЧС подтвердили, что под завалами могут быть два человека.На месте работают более 30 человек и 12 единиц техники, добавил представитель ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сальск, ростовская область, происшествия

В Ростовской области обрушилась стена здания

15:10 19.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Два человека могут находиться под завалами после обрушения стены неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На территории ТРСУ в Морском переулке произошло обрушение стены неэксплуатируемого здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, под образовавшимися завалами могут находиться два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону, в 13.50 мск поступило сообщение о том, что в здании на переулке Морской, 1 в Сальске произошло обрушение несущей стены. Здание неэксплуатируемое, двухэтажное, в плане 20 на 30 метров. В МЧС подтвердили, что под завалами могут быть два человека.
На месте работают более 30 человек и 12 единиц техники, добавил представитель ведомства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СальскРостовская областьПроисшествия
 
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